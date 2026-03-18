إزالة 20 حالة تعدٍّ بالموجة 28 في الإسماعيلية لمخالفات الزراعات

تابع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية يوم الإثنين، تنفيذ إزالة لعدد ٢٠ حالة تعدٍّ على مساحة ٣ أفدنة و ١٦ قيراط و١١ سهم و٦٩٠ م٢ ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة ٢٨ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٧ حتى ٢٧ مارس ٢٠٢٦، بمركز ومدينة أبوصوير، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور حسني عيسى رئيس مركز ومدينة أبوصوير ونواب رئيس المركز والمدينة، وممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وكان بيان الإزالات كالتالي:

تنفيذ إزالة لعدد ٣ حالات تعدٍّ على أراضي زراعية على مساحة ٣ أفدنة و١١ قيراط.

كما تم تنفيذ إزالة لعدد ٧ حالات تعدِّ لمتغير غير قانوني على مساحة ٦٩٠ متر مربع.

هذا إلى جانب تنفيذ إزالة لعدد ١٠ حالة تعدٍّ على أراضي زراعية على مساحة ٥ قراريط و١١ سهم.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٨ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، وتم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ١٠ حتى ٣٠ يناير ٢٠٢٦، والمرحلة الثانية في الفترة من ٧ حتى ٢٧ فبراير ٢٠٢٦، بينما يجرى تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من ٧ حتى ٢٧ مارس ٢٠٢٦، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.