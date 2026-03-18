الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سقوط مقذوف بالقرب من محطة بوشهر النووية الإيرانية ..وتحذيرات

محمد على

سقط مقذوف على منطقة قرب محطة بوشهر النووية الإيرانية مساء أمس “الثلاثاء”، إلا أنه لم يسفر عن أي أضرار أو إصابات، حسبما أخبرت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان لها: "أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسقوط مقذوف على محطة بوشهر النووية مساء الثلاثاء.. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار في المحطة أو إصابات بين العاملين".

يأتي هذا الهجوم في الأسبوع الثالث من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وجدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، دعوته إلى ضبط النفس إلى أقصى حد خلال العدوان لتجنب خطر وقوع حادث نووي.

وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وقوع الهجوم في وقت سابق من اليوم، حيث ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن المقذوف سقط بالقرب من المحطة النووية في مدينة بوشهر الساحلية حوالي الساعة السابعة مساءً (15:30 بتوقيت جرينتش).

وأدانت شركة روساتوم، المؤسسة الروسية الحكومية للطاقة النووية، الهجوم، مؤكدةً أن مستويات الإشعاع حول المحطة، التي بدأت شركة ألمانية بناءها في سبعينيات القرن الماضي وأكملتها روسيا لاحقاً، كانت ضمن المعدل الطبيعي.

وقال كبير الدبلوماسيين الإيرانيين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم "الأربعاء" إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط سيشعر بها على مستوى العالم، مما يشير إلى أنه ينبغي على المزيد من المسؤولين الغربيين التصدي للصراع.

وقال عراقجي"موجة التداعيات العالمية لم تبدأ إلا للتو وستصيب الجميع - بغض النظر عن الثروة أو الدين أو العرق"، هذا ما نشره وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على موقع إكس، مصحوباً بنسخة من إعلان استقالة مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب الذي جاء على خلفية الحرب يوم الثلاثاء.

وأضاف المنشور: "هناك عدد متزايد من الأصوات - بما في ذلك مسؤولون أوروبيون وأمريكيون - يصرحون بأن الحرب على إيران غير عادلة. وينبغي على المزيد من أعضاء المجتمع الدولي أن يحذوا حذوهم".

حضّرها على السحور .. طريقة عمل البيض بالبلوبيف

طريقة عمل البيض بالبلوبيف

احذر .. علامات تظهر في الفم تدل على إصابتك بسرطان القولون

علاقة صحة الفم بسرطان القولون

دراسة تكشف دور الفيتامينات في إبطاء الشيخوخة .. وكيف تختار النوع المناسب

فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة

مُكمل غذائي رخيص قد يُخفف آلام خشونة الركبة .. دراسة جديدة تكشف مفاجأة

مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة

