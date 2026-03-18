جيش الاحتلال يزعم تدمير أكثر من 80 موقعا وبنية تحتية عسكرية لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد خلية لحزب الله اللبناني، مؤكدا أنه تم استهدافها جوا والقضاء عليها قبل تنفيذ عملياتها .

كما زعم جيش الاحتلال تدمير أكثر من 80 موقعا وبنية تحتية عسكرية لحزب الله خلال الأسبوع الأخير.

في سياق أخر ؛ كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في خليج حيفا وعكا ومناطق أخرى في شمال إسرائيل.

فيما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى سماع دوي انفجار ضخم وسط إسرائيل ، وذلك في الوقت الذي سقط فيه صاروخ في منطقة مفتوحة شمالي إسرائيل دون تسجيل إصابات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اعتراض صاروخ في شمال الأراضي المحتلة وسقوط آخر في الوسط دون إصابات.