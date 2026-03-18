محافظ القاهرة يوجّه بمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمواقف وخطوط السير .

كما يتم التأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يسهم في تحقيق الانضباط بمنظومة النقل الجماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتشديد الرقابة على المواقف لمنع استغلال فترة العيدة فى رفع الأجرة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة لمتابعة استعدادات عيد الفطر المبارك بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الأحياء، وعدد من قيادات المحافظة.