إخلاء سبيل 5 من جماهير الأهلي

كشف المحامي محمد رشوان عن قرار النائب العام بإخلاء سبيل بعض جماهير الأهلي.

وكتب محمد رشوان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: وفقا لقرارات معالي النائب العام اليوم ضم كشف المخلي سبيلهم

1- عبد الرحمن رضا قضيه 952 لسنه 24

2- مهند عمر نبيل قضيه 952 لسنه 24

3- عبد الرحمن محمود عبد الله عطيه 952 لسنه 24

4- احمد هيثم احمد قضيه 952 لسنه 24

5- محمد محمود عزت قضيه 952 لسنه 24 من جمهور النادي الاهلي

مباراة الأهلي القادمة

ويواجه الأهلي نظيره الترجي علي ملعب استاد القاهرة السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الترجي قد حقق الفوز أمام الأهلي بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتذاع مباراة الأهلي والترجي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.