سيدتان وشقيقهما يتشاجران مع عامل بالأسلحة البيضاء بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام إحدى السيدات بممارسة أعمال البلطجة والتعدى بالسب والضرب على أحد الأشخاص وإحداث إصابته بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (عامل بمخبز "مصاب بجروح متفرقة"، ربة منزل)، وطرف ثان : (ربتى منزل، وشقيقهما "بائع متجول") جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات بينهم لسابقة رفض إحدى السيدات من الطرف الثانى خطوبة الأول لها، قاموا على أثرها بتبادل التعدى بالضرب أمام المخبز محل عمل الأول مستخدمين أسلحة بيضاء.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





