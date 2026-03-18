طلب أجرة زيادة وتعدى على راكب.. القبض على سائق ميكروباص بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بتحصيل أجرة أزيد من المقررة وإجباره على مغادرة السيارة والتعدى عليه بالسب بالشرقية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 12 مارس الجارى بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة لخلافات بينه وبين أحد الركاب حول قيمة الأجرة فقام بإجباره على مغادرة السيارة.

تم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.