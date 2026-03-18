فقرات بدنية في مران الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للقاء اوتوهو بطل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

وبعد ذلك خصص الجهاز الفني فقرة فنية للاعبين، تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الخططية، وحرص معتمد جمال المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة في ختام المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك تعادل مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات بالكونغو برازفيل.