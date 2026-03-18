"جي بي مورغان": أسهم النفط الأوروبية "ملاذ رابح في عالم الـ100 دولار"

أفاد تقرير حديث صادر عن مصرف "جي بي مورغان" (JPMorgan) أن قطاع النفط والغاز الأوروبي مهيأ لتحقيق مكاسب قوية في ظل استقرار أسعار الخام عند مستوى 100 دولار للبرميل، مؤكداً أن الارتفاع الحالي في الأسعار يتجاوز بكثير التكاليف الناجمة عن اضطرابات الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة بلومبرج ... أوضح المحلل الاقتصادي لدى البنك، ماثيو لوفتينغ، أن التأثير المالي الصافي على الشركات الكبرى "إيجابي بوضوح".

ووفقاً للتقرير، فإن الخسائر الناتجة عن تعطل الملاحة في مضيق هرمز تُقدر بنحو 6 إلى 10 دولارات للبرميل من التدفقات النقدية التشغيلية، إلا أن هذه الخسائر تتلاشى أمام القفزة السعرية التي بلغت 30 دولاراً في برميل النفط منذ اندلاع التوترات الجيوسياسية الأخيرة.

وحدد "جي بي مورغان" أربعة أسهم كبرى كأفضل الخيارات الاستثمارية في هذا السيناريو، وهي

شل (Shell) حيث تبرز كأحد أكبر المستفيدين بفضل قدراتها العالية في قطاع التجارة والتدوير، مع توقعات بتحقيق أرباح إضافية تصل إلى 4 مليارات دولار.

ويليها توتال إنرجيز (TotalEnergies) و تتميز بملف إنتاج طويل الأمد واحتياطيات مؤكدة تمتد لـ 12 عاماً.

ويعقبها إيني (Eni) حيث أشاد البنك بحساسيتها العالية لأسعار النفط ونمو حجم إنتاجها ثم غالب (Galp)و يُنظر إليها كفرصة نمو منخفضة التكلفة، لا سيما مع أصولها القوية في البرازيل.

رغم ارتفاع أسهم القطاع بنسبة تتجاوز 10% مؤخراً، يرى المحللون أن التقييمات لا تزال "رخيصة بشكل معتدل" مقارنة بأزمة الطاقة في 2022.

ومن المتوقع أن ترتفع عوائد التدفق النقدي الحر (FCF Yields) من 10% حالياً إلى 14% في حال استمرار سعر البرميل عند 100 دولار.