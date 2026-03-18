يوفنتوس وباريس سان جيرمان يخططان لصفقة تبادل نجوم الصيف المقبل

كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن ناديي باريس سان جيرمان ويوفنتوس يدرسان إمكانية تنفيذ صفقة تبادل لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب الصحيفة الإيطالية، من المتوقع أن ينضم المهاجم الكندي جوناثان ديفيد إلى صفوف سان جيرمان، بينما ينتقل المهاجم الفرنسي كولو مواني إلى يوفنتوس، في خطوة تهدف لتعزيز خطوط هجوم الفريقين استعدادًا للموسم الجديد.

وتأتي الصفقة في إطار سعي باريس سان جيرمان لتعزيز قوته الهجومية بعد الموسم الماضي، في حين يسعى يوفنتوس لتدعيم خياراته الهجومية لمواصلة المنافسة على البطولات المحلية والأوروبية.