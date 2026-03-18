استجابة عاجلة.. توفير كرسيين كهربائيين لمواطن وطفلة من ذوي الهمم بمطروح

استجاب اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، بشكل عاجل لاستغاثة مواطن وطفلة، بتوفير كرسيين كهربائيين متحركين لتيسير حركتهما ومساعدتهما على ممارسة حياتهما بشكل طبيعي.

جا ذلك في لفتة إنسانية تعكس حرص محافظ مطروح على دعم ذوي الهمم، بعد الاستجابة لهم بتوفير كراسي متحركة للمارسة حياتهم اليومية دون معاناة

وتم تسليم الكرسي الأول لمواطن من ذوي الهمم بمدينة النجيلة، بالتنسيق مع مجلس المدينة ومديرية التضامن الاجتماعي، فيما تم إهداء الكرسي الثاني لطفلة من أبناء مرسى مطروح، وتسليمه من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، في إطار جهود المحافظة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتلبية احتياجاتهم