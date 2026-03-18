انهيار جهاد حسام الدين بعد اكتشاف الحقيقة.. بين أخيها وجوزها في «إفراج»

تبدأ القصة عندما تشهد عايدة (جهاد حسام الدين) المواجهة الحاسمة بين عباس وشداد، تلك اللحظة التي تكشف لها، للمرة الأولى، الوجه الحقيقي لشداد ضمن أحداث الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل “إفراج”.

تدرك عايدة فجأة أن الرجل الذي وثقت به يومًا هو العقل المدبر لكل ما تعرض له شقيقها عباس، وأنه المسئول الحقيقي عن المأساة الكبرى التي حلت بالعائلة، بما في ذلك مقتل زوجته وبناته.

تحت وطأة هذه الصدمة القاسية، تنهار عايدة باكية، قبل أن تنفجر في وجه شداد، معبرة عن غضبها ووجعها المكبوت.

وفي خضم هذا التوتر، تصل الأحداث إلى ذروتها حين ترى عباس وهو يوجه سلاحه نحو شداد، في محاولة للانتقام.

يحاول عباس إبعادها عن المشهد، مطالباً إياها بالذهاب فورًا إلى المنزل وترك بيت شداد، لكنها ترفض هذه المرة الانصياع.

تقف عايدة بإصرار معلنة اضطرارها لأن تظل معه، وأن بقاءها أصبح ضرورة لحماية عباس ووالدتها وعلي ابنه.

تتحول عايدة في هذه اللحظة إلى صوت العقل وسط فوضى الانتقام، فتتوسل إلى شقيقها أن يُنزل السلاح، محذّرة إياه من الانجراف نحو مصير مظلم قد يدمر ما تبقى من حياتهم.

تبلغ بها الحالة حد التهديد بإيذاء نفسها إن أصر على المضي في طريق الدم، في مشهد يكشف عمق ارتباطها بعائلتها وخوفها من فقدانهم.

وعندما تنفرد بها الأحداث مع شداد، يتجلى جانبها الإنساني بأوضح صوره، إذ يظهر الخوف في عينيها، وتغلبها الدموع، بينما تترجاه أن ينهي هذا الصراع دون إراقة دماء، وأن يجنّب عباس وعلي أي أذى.

في تلك اللحظات، تقف عايدة بين الخوف والرجاء، محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من دائرة عنف باتت تهدد الجميع.

مسلسل "إفراج" من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وبطولة النجم عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، جهاد حسام الدين، أحمد عبد الحميد، سما إبراهيم، دنيا ماهر وعبد العزيز مخيون وعلاء مرسي.