دعاء الإفطار 28 رمضان 2026 للمغفرة وطلب العفو العافية.. اغتنم وقت الاستجابة
الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور
حزب الله يعلن تصديه لمحاولة تقدم جنود إسرائيليين في محيط معتقل الخيام
واشنطن تدرس تخفيف قيود النفط على فنزويلا وسط تصاعد التوتر مع إيران
المغربي جلال جيد يحكم مواجهة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال
تامر نبيل لصدى البلد: ذاكرت علم نفس لأداء شخصية سعد في حكاية نرجس |فيديو
مناقشة التصعيد العسكري الخطير.. وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض
سعر بيع وشراء الذهب في مستهل التعاملات المسائية اليوم الأربعاء
بريطانيا: لم نشارك في الضربات الأولى على إيران.. دعمنا أصدقاءنا لمصلحتنا
رئيس الوزراء: الدولة تنتج 270 مليون رغيف خبز يوميًا.. وحماية محدودي الدخل على رأس أولويات الدولة
مدبولي: تقديم الموازنة 31 مارس.. وإجراءات حاسمة ضد التلاعب بالأسعار وخطط لترشيد الطاقة
المسئولية الطبية: 465 قضية والتصالح في 9 منذ صدور القانون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

المستشار طاهر الخولى لـ"كلم ربنا": الله هو سندي.. وبنتي تألمت قدامي 7 شهور بسبب مرضها

المستشار طاهر الخولي
المستشار طاهر الخولي
هاني حسين

قال المستشار طاهر الخولى، وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، إن «الله هو كل حياتي، ويقينى به كبير جدا، وعمرى ما تعشمت فيه وخذلني، وهو سندى وضهري ويغفر لى ويرحمنى»، مضيفا: «أنا من أسرة بسيطة مش قضائية، وربنا طول حياتى بيحطنى فى الطريق، لما دخلت الحقوق ماكنش هدفي إنى أبقي وكيل نيابة ثم قاضي، لكن ربنا أكرمنى بهذه الأمنية، وقضيت فى القضاء 26 سنة، جدى كان عمدة، وأولاد عمومتى ضباط لكن أنا الوحيد في السلك القضائي، ثم استقلت بأقدار أيضا، لأني أحب العدل واتجهت للمحاماة».

وأضاف «الخولى»، خلال حواره فى برنامج كلم ربنا الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة أخبار اليوم، على الراديو 9090: «القاضي صاحب رسالة ومش موظف، فهى أمانة، وفى التاريخ الإسلامى الجميع كان يرفض القضاء لثقل المهمة، فكلمة من القاضي أثارها عظيمة، وحكمه على كيان وليس فردا».

وأشار إلى أنه الله دائما في حياته وبإذنه، ولكن الموقف المؤثر فيه وفى أسرته يخص ابنته، معبرا: «أنا عندى بنتين وولد، وكان بنتى عندها 4 سنين، وكانت مريضة بالارتجاع، فكان دائما يجلها ميكروب اسمه موكلاي كان بيجي للأولاد أكتر من البنات، لكن الغريب يجي لبنتى، فدايما نعمل تحاليل نلاقي الميكروب، تاخد علاج، ولما نبطل يرجع، واستمرت المعاناة 7 شهور وهى بتتألم قدامنا، ولفينا على كل الدكاترة، وقعدنا نعالجها 3 سنين، وكل دكتور علاج ورأي وتحاليل، والرد ازاى يجلها وهو نادر للبنات، لدرجة ان دكتور كلى شاف الحالة وقال دى نادرة جدا، ولازم تدخل تعمل عملية حالا، والميكروب ده ممكن يعمل فشل كلوي، لكن تراجعت وخفت من العملية».

واستطرد: «بالصدفة كنت معزوم في مكان ما، ولقيت الكاتب مفيد فوزى، وبيقول إنه لسه راجع من فرنسا وعمل لقاء مع دكتور مصري اسمه علاء الغنيمي وده أشهر دكتور مسالك بولية فى أوروبا للأطفال، فعرضت عليه المشكلة وكلمه وعرفناه الحالة، وبعتناله الورق والأدوية وكتبلنا علاج تانى من فرنسا، وقال لازم تعمل عملية، بس هتاخد الجرعة دى الأول لمدة 6 شهور، كنا فى شهر 12 سنة 1998».

وقال «الخولى»: «وبدأنا رحلة العلاج، ويوميها لقيت اتصال من مكتب المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام بيبلغنى إن تم اختياري لبعثة الحج عشان في اتنين اعتذروا فقلت دى دعوة من ربنا، وفعلا سافرت أنا ومراتي وماكنش معانا غير دعوة واحدة إن ربنا يشفي بنتنا، ويقينى بربنا كبير، يا رب الشفاء لبنتى، خاصة إن حالتها نادرة، والموضوع صعب، رجعنا من الحج وكملنا العلاج، وقبل السفر عشان نعمل العملية جمعت العيلة، لأنها هتقعد شهر ونص فى المستشفي، وقعدنا وسلموا علينا كأنه وداع كبير، ومشكلتها إن المية ماكنتش تروح للكلى وده بيهددها، ووصلنا المستشفي وكان نسبة النجاح 30%، وعملت الأشعة بالصبغة، ولما شاف الأشعة الدكتور قال لها هنعملها مسح ذري، عشان نتأكد من الأشعة الأولانية، نزلنا وعملناها وطلعت نتيجتها فالدكتور وشه يتغير واحنا مش فاهمين، وعمل اخر تجربة وجالبنا ازارة مية لتر ونص وقال البنت تتوزن وبعدها تشرب الميه وترجع تتوزن تانى، المسألة كانت صعبة جدا، وربنا قدرنا وشربت واتوزنت، وهنا كانت المفاجأة، قال: (بنتكم خفت ومش محتاجة عملية)».

طاهر الخولي الخولي كلم ربنا الخطيب اخبار التوك شو

جبل من ذهب تحت الأرض.. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

الإفتاء تستطلع غدا هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

توقيت صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات.. متى تبدأ صلاة العيد؟

بعد قليل.. الحكم على المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع الخامس

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

رد فعل غير من متوقع من خالد بيومي على قرار منح كأس أمم أفريقيا للمغرب

تراجع الريال والدينار.. أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 18 مارس 2026

سفر عبر الزمن أم تنبؤات … رسومات كاريكاتورية قديمة تثير الجدل

استقالة في 3 دقايق .. أحمد مرتضى منصور يكشف أسرارا بالزمالك

المهرجانات خلتني أبقى موجود .. حودة بندق يكشف أسراره للجمهور

مع اقتراب العيد ..6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

