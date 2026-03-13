هاني رمزي بتأثر : تمنيت أمي تروح لربنا من شدة الألم.. ورحيلها كان صدمة

تحدث الفنان هاني رمزي بتأثر كبير عن اللحظات الصعبة التي عاشها خلال مرض والدته، مؤكدًا أن أكثر ما آلمه هو شعوره بالعجز أمام معاناتها مع المرض.

مرض والدته

وكشف رمزي خلال لقائه في برنامج كلم ربنا الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب عبر إذاعة الراديو 9090، أن والدته أصيبت بمرض السرطان الذي انتشر في جسدها ووصل إلى العظام والكبد، ما جعل آلامها شديدة للغاية.

وقال إن رؤيتها تتألم كانت من أصعب اللحظات في حياته، مضيفًا أنه كان يدعو الله باستمرار أن يخفف عنها الألم، حتى وصل به الأمر إلى تمني أن يرحمها الله ويأخذها إليه حتى ترتاح من المعاناة.

وأوضح أن هذا الشعور لم يكن نابعًا إلا من حبه الشديد لها وعدم قدرته على تحمل رؤيتها في هذه الحالة، مؤكدًا أنه شعر بعجز كبير لأنه لم يستطع تقديم أي شيء يخفف عنها آلامها رغم كل المحاولات.

العمل مع دور الأيتام

وأشار الفنان إلى أن والدته كانت شخصية محبة للخير، حيث اعتادت مساعدة المحتاجين والعمل مع دور الأيتام، إلى جانب تعليم العديد من السيدات الخياطة والتريكو، مؤكدًا أنها كانت إنسانة طيبة وتركت أثرًا كبيرًا في حياة كل من عرفها.

وأكد رمزي أن رحيلها كان صدمة كبيرة بالنسبة له، لكنه يشعر بالراحة لأنها ارتاحت من المرض، مشددًا على أن ذكراها ستظل حاضرة في حياته دائمًا.