محافظ الغربية يهنئ العاملين بديوان عام المحافظة بعيد الفطر المبارك

حرص اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، على تقديم التهنئة للعاملين بديوان عام المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم دوام التوفيق وقضاء أيام مليئة بالسعادة، وسائلًا الله عز وجل أن تكون هذه المناسبة حافزًا لمزيد من الجهد والعمل من أجل تقدم وازدهار الوطن.

جولة محافظ الغربية

جاء ذلك خلال جولته اليوم الأربعاء على إدارات ومكاتب الديوان العام، يرافقه المهندس حسام الدين عبدة نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، والأستاذ خالد العرفي السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

تهنئة عيد الفطر المبارك

كما وجّه محافظ الغربية التهنئة إلى أهالي وقيادات المحافظة، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة عليهم بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على مصر الأمن والاستقرار ويحقق لها المزيد من التقدم في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تحسين خدمات المواطنين

ومن جانبهم، أعرب مديرو الإدارات والعاملون بالديوان العام عن خالص شكرهم وتقديرهم للواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، على هذه اللفتة الطيبة، مؤكدين حرصهم على مواصلة العمل وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، ومجددين التزامهم ببذل كل جهد لتحقيق كفاءة أعلى وتحفيز منظومة العمل.