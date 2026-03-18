أمطار الخير ورعد وبرق في طور سيناء.. واستنفار كامل لمواجهة التقلبات الجوية

شهدت مدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، تقلبات جوية مفاجئة، حيث غطّت السحب سماء المدينة، وتعالت أصوات الرعد، أعقبها تساقط أمطار متوسطة على فترات متقطعة، ما دفع الوحدة المحلية إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لأي تطورات خلال الساعات المقبلة.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى الدفع بسيارات شفط المياه لتجوب الشوارع والطرق الرئيسية، والتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، مؤكدًا جاهزية الأجهزة التنفيذية للتدخل السريع في حال حدوث أي طارئ.

وأضاف، في تصريح له اليوم، أن الوحدة المحلية تواصل رفع درجة الاستعداد القصوى، مع تنفيذ خطة الطوارئ بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وفي السياق ذاته، شهدت مدينة سانت كاترين تساقط أمطار غزيرة على فترات متقطعة، حيث تم رفع حالة الطوارئ، مع جاهزية معدات الحملة الثقيلة للتعامل مع أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

من جانبه، أكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، في بيان اليوم، إعلان حالة الطوارئ القصوى في جميع القطاعات، مع استمرار التواصل على مدار الساعة مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، لمتابعة تداعيات الطقس أولًا بأول في مختلف مدن المحافظة.

وأوضح البيان أن الطقس يسوده الغيوم على مستوى مدن المحافظة، مع التنسيق المستمر مع رؤساء المدن للتأكد من جاهزية المعدات وكفاءتها، والاستعداد لتنفيذ خطط التدخل السريع حال حدوث أي تقلبات مفاجئة.

وأشار إلى استقرار حالة الملاحة البحرية بالموانئ، واعتدال حركة المياه في خليجي العقبة والسويس، مع استمرار فتح جميع الطرق الدولية والساحلية، وانتظام الحركة المرورية بشكل كامل .