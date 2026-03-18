محافظ دمياط يتابع رفع الإشغالات ودعم منظومة النظافة

تابع الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة السرو، و ذلك فى إطار متابعته الدورية لسير العمل على مستوى مراكز ومدن المحافظة و الاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع " الدكتور حسام الدين فوزى " خلال الزيارة التى جاءت بحضور فايزة فودة رئيس الوحدة المحلية، موقف المعاملات بالمركز وما تم تنفيذه من إجراءات ونسب الإنجاز بالطلبات التى تم تلقيها داخل المركز .

وتفقد " المحافظ " جراج الوحدة المحلية، لمتابعة انتظام عمل المعدات والسيارات لدعم منظومة النظافة ورفع الإشغالات وموقف الحملات الميكانيكية و أعمال الصيانة.