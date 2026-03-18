رئيس جامعة عين شمس يبحث تعزيز التعاون مع "جامعة هارفارد"

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس ، خريجي الدفعة الأولى من الحاصلين على شهادات التخصصيه من جامعة هارفارد، وذلك بحضور الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب و الدكتور شيرويت الاحمدي المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي و الدكتور كمال عبيد مدير اداره التعاون الدولي و منسق الاتفاقيه بين جامعة عين شمس وجامعة هارفارد

وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة سابقا مع جامعة هارفارد، للسادة أعضاء هيئة التدريس للحصول على شهادات تخصصية من جامعة هارفارد.

شهد اللقاء حوارًا تفاعليًا مثمرًا، حيث استمع سيادته إلى رؤى ومقترحات الخريجين بشأن تطوير منظومة العمل بالجامعة، وتعزيز مسارات التحول الرقمي، إلى جانب مناقشة عدد من الخطط والأفكار المبتكرة التي من شأنها دعم كفاءة الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والإدارية.

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء حرص إدارة الجامعة على الاستفادة من الكوادر المؤهلة علميًا ومهنيًا، ودمج خبراتهم في دعم خطط التطوير المستدام، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة