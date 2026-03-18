استعدادا لـ عيد الفطر.. محافظ الغربية: لا تهاون بملفي الصحة العامة وسلامة الغذاء

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، اجتماعًا مع الدكتورة نعمة عارف مدير مديرية الطب البيطري؛ لمتابعة الاستعدادات الشاملة للمديرية بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، والوقوف على جاهزية القطاعات المختلفة لحماية صحة المواطنين وضبط الأسواق خلال فترة العيد.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الاجتماع، استعرضت وكيل الوزارة خطة العمل التي ترتكز على عدة محاور متكاملة، تشمل تكثيف الحملات الرقابية اليومية على محال بيع اللحوم والدواجن والأسماك المملحة، خاصة الفسيخ والرنجة، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد أي مخالفات حفاظًا على الصحة العامة.

تحرك تنفيذي عاجل

وتابع المحافظ جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ حملات تحصين موسعة للكلاب الضالة للوقاية من مرض السعار، إلى جانب استمرار الحملات القومية لتحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية وعلى رأسها الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأكد أهمية الوصول إلى أكبر عدد من المربين، وتوفير اللقاحات اللازمة مجانًا أو بأسعار مدعمة، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية ودعم استقرار الإنتاج.

تحصين الكلاب الضالة

وأكد اللواء علاء عبد المعطي، أن المحافظة لن تسمح بأي تهاون في ملف الصحة العامة أو سلامة الغذاء، موجهًا بتكثيف الحملات المشتركة بين الطب البيطري والتموين، واستمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية؛ لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطن، وتحقيق أعلى درجات الأمان خلال فترة العيد.