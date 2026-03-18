من البشرة للشعر.. 7 فوائد تجميلية لزيت الجوجوبا

يعد زيت الجوجوبا من اغنى المواد الطبيعية بالفيتامينات والمواد المفيدة للبشرة والشعر

ووفقا لما جاء في موقع فري ويل هيلث نكشف لكم فوائد زيت الجوجوبا للبشرة والشعر .



يرطب البشرة

يُعرف زيت الجوجوبا بفوائده المرطبة فهو مُرطّب قوي للبشرة، يُهدئ البشرة الجافة ويُعزز ترطيبها ومثل الفازلين، يُمكن أن يُشكّل حاجزًا واقيًا فعالًا لسطح الجلد.

أظهرت دراسة واحدة على الأقل أن استخدام زيت الجوجوبا يحسن بشكل ملحوظ مرونة سطح الجلد في غضون خمس دقائق، وتستمر النتائج لعدة ساعات.

وتوصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية باستخدام مراهم وكريمات زيت الجوجوبا كأحد الخيارات لعلاج جفاف الجلد .

يزيل حب الشباب

تشير الأبحاث إلى أن زيت الجوجوبا قد يكون مفيدًا في علاج حب الشباب وقد وجدت دراستان أن زيت الجوجوبا قد يكون قادرًا على إذابة الدهون (أو الزيوت) المسببة لحب الشباب في بصيلات الشعر بفعالية وعلاوة على ذلك ، لا يبدو أنه يسبب تهيجًا (مثل الحكة أو الحرقة) كما تفعل منتجات علاج حب الشباب الأخرى.

يهدئ الالتهاب

قد يُساهم فيتامين (هـ) ومضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات الموجودة في زيت الجوجوبا في تهدئة أنواع مختلفة من التهابات الجلد .

طفح الحفاضات:

أظهرت الدراسات أن زيت الجوجوبا فعال مثل المنتجات الطبية القياسية في علاج طفح الحفاضات ، وهو شكل من أشكال التهاب الجلد عند الرضع.

الوذمة (التورم)

وجدت الأبحاث التي أجريت على الحيوانات أن زيت الجوجوبا عند وضعه موضعياً قد يساعد في تقليل الوذمة بشكل واضح ، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة على البشر لتأكيد هذه الفائدة المحتملة.

حروق الشمس

يُعد زيت الجوجوبا مكونًا في بعض منتجات العناية بالبشرة المخصصة لتهدئة حروق الشمس ، والتي تسبب التهابًا وتغيرًا في لون الجلد.

يدعم التئام الجروح

تشير الدراسات المخبرية الأولية، التي أُجريت على الحيوانات، إلى أن زيت الجوجوبا قد يُساهم في التئام الجروح .

يعود تأثيره المُعزز لالتئام الجروح إلى فيتامين (هـ) الموجود في الزيت، والذي يُحفز إنتاج الكولاجين، وهو بروتين أساسي لصحة الجلد وإصلاحه وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات على البشر.

يساعد في علاج الصدفية

قد تُسهم خصائص زيت الجوجوبا المضادة للالتهابات والمُعززة لالتئام الجروح في علاج بعض الأمراض الجلدية، مثل الصدفية (مرض جلدي مناعي ذاتي) وقد أظهرت دراسات أولية أن وضع الزيت موضعيًا على المناطق الملتهبة قد يُخفف الأعراض المرتبطة عادةً بالصدفية والإكزيما ، مثل الحكة والتقشر والجفاف والشعور بعدم الراحة.

قد يكون مفيدًا لكل من الحالات الجلدية الالتهابية الخفيفة والشديدة، ويشير الخبراء إلى إمكانية استخدامه مع علاجات أخرى أو كخيار علاجي مستقل.

استشر دائمًا مقدم الرعاية الصحية قبل تجربة أي منتج أو مكون جديد، خاصة إذا كنت تعاني من حالة جلدية كامنة.

عامل مضاد للبكتيريا



أظهرت بعض الدراسات التي أُجريت على الحيوانات أن زيت الجوجوبا يمنع نمو بكتيريا مثل المكورات العنقودية الذهبية ، التي تُسبب عادةً التهابات جلدية قد تتفاقم وقد تُساهم المستويات العالية من مضادات الأكسدة وفيتامين هـ في هذه الفائدة ولا تزال هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث على البشر.

يدعم صحة جلد فروة الرأس



يمكن أيضًا استخدام زيت الجوجوبا على فروة الرأس وتشير بعض التجارب إلى أنه يُستخدم غالبًا كمرطب لفروة الرأس، وقد يكون لاستخدامه في هذه المنطقة فوائد إضافية. كما أن خصائصه المضادة للالتهابات قد تُحسّن من جفاف وحكة فروة الرأس، بالإضافة إلى قشرة الرأس .

بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض الأدلة الأولية إلى قدرة زيت الجوجوبا المحتملة على تقوية الشعر وتقليل تقصفه ومع ذلك ، يلزم المزيد من الأدلة لدعم أي ادعاءات تتعلق بعلاج تساقط الشعر بشكل كامل.