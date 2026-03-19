اليونسكو: 58% من الدول تفرض حظرا على استخدام الهواتف المحمولة بالمدارس

كشفت بيانات جمعتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ونشرتها، اليوم /الخميس/، أن نحو 60% من الدول قد حظرت استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، بدرجات متفاوتة من الصرامة والنطاق تبعًا للمرحلة التعليمية.

وذكرت منظمة (اليونسكو)، في بيان صحفي: "يفرض 114 نظامًا تعليميًا حظرًا وطنيًا على الهواتف المحمولة في المدارس، وهو ما يمثل 58% من دول العالم".

وأضافت اليونسكو: "في غضون ثلاث سنوات، تضاعفت نسبة الدول التي تحظر الهواتف الذكية في المدارس. وفي يونيو 2023، كان أقل من ربع الدول (24%) تطبق هذا الحظر".