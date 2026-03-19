رئيس مدينة الغردقة يستمع لشكاوى المواطنين ويوجه بسرعة حلها

عقد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، لقاءه الدوري مع المواطنين، في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على حلها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

شهد اللقاء حضور عدد من المواطنين طالبي الخدمات، حيث استمع رئيس المدينة إلى 11 طلبًا متنوعًا، شملت شكاوى من إيقاف تراخيص، والتضرر من إزالة حديقة خاصة، وطلبات استخراج صور من عقود، بالإضافة إلى طلبات تقنين أوضاع وضع اليد، وغيرها من الموضوعات الخدمية.

وأكد رئيس المدينة، خلال اللقاء الذي حضرته الإدارات المختصة، أهمية دراسة كل طلب بشكل دقيق وعلى حدة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لمطالب المواطنين في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بالأطر القانونية.

يأتي هذا اللقاء ضمن سياسة التواصل المستمر التي تنتهجها الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع المشكلات الميدانية بما يحقق رضا المواطنين.