حي جنوب الغردقة يزيل 6 حالات إشغال غير قانوني بالممشى السياحي ضمن حملة مكثفة

أزالت رئاسة حي جنوب الغردقة 6 حالات إشغال غير قانوني بالممشى السياحي، خلال حملة انضباطية موسعة نُفذت صباح اليوم، في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية رئيس مدينة الغردقة، بضرورة الحفاظ على النسق الحضاري والتصدي لكافة المخالفات.

وجاءت الحملة بتكليف من اللواء أحمد جبر، رئيس الحي، لسكرتير الحي وإدارة المتابعة الميدانية، حيث تم المرور على الممشى السياحي ورصد عدد من المخالفات، تمثلت في استغلال سور المركز السياحي بشكل غير قانوني عبر إقامة "ستاندات" حديدية وخشبية لعرض المنتجات.

وأكد رئيس الحي أن هذه الممارسات تُعد تعديًا صريحًا على القوانين المنظمة وتشوه المظهر العام، مشيرًا إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 6 حالات إشغال متنوعة، مع تفكيك الحوامل والأسوار العشوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة مستمرة تنفذها الوحدة المحلية لمدينة الغردقة للقضاء على العشوائيات وتحقيق الانضباط في الشوارع، خاصة بالمناطق السياحية التي تمثل واجهة المدينة.

وشدد اللواء أحمد جبر على استمرار الحملات اليومية، مؤكدًا أن "الممشى السياحي ملك للجميع، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات"، داعيًا أصحاب الأنشطة التجارية إلى الالتزام بالقواعد المنظمة وعدم التعدي على المساحات المخصصة لهم.