الغردقة..تكثيف أعمال رفع كفاءة الممشى السياحي استعدادًا لعيد الفطر

تكثف الأجهزة التنفيذية بمدينة الغردقة جهودها لرفع كفاءة الممشى السياحي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، استعدادًا لاستقبال المواطنين والزائرين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ووجّه اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، قسم المشروعات بالمدينة بمتابعة أعمال التطوير الجارية، والتي تشمل أعمال الرخام والبازلت، إلى جانب تحسين "البرادورة"، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية للممشى وتحسين مظهره الحضاري.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المناطق الحيوية والسياحية، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومتميزة تليق بمدينة الغردقة، وتضمن للزائرين قضاء أوقات ممتعة خلال فترة العيد.

وتعكس هذه الاستعدادات حرص المحافظة على الارتقاء بالمظهر العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة، خاصة في المناطق التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والسائحين.