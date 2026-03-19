وفاة طليقة زياد الرحباني بعد أقل من عام على رحيله

رحلت دلال كرم، طليقة الراحل زياد الرحباني، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة بعد أقل من عام على رحيله.

وأعلن الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم، خبر الوفاة عبر حسابه على انستجرام، وكتب: “علمتُ لتوي أنّ دلال قد انتقلت إلى دنيا الحق عند السادسة من هذا الصباح، بعد صراع مع سرطان الرئة حاربته لخمس سنوات، تاركةً ابنها عاصي، بهذا الرحيل، تعود إلى الذاكرة كلمات زياد الرحباني، البسيطة والعميقة في آن: (مربى الدّلال ربّوكي وتعذّبوا فيكي يا دلال.. ورحنا نكلّم أبوكي ويا ريتك كنتي وشفتي شو قال أبوكي.. ‏وعلى كلٍّ على كل حال يعني بكل الأحوال.. ‏ممنونة أنا لأبوكي ممنون على الاستقبال).. ‏كأنها تختصر حكاية كاملة، قيلت يوما بعفوية، وبقيت.. ‏رحل زياد.. رحلت دلال.. لكن ما كُتب بينهما، في لحظة صدق، سيبقى عبر أغنيات ستتناقلها الأجيال”.

وفاة زياد الرحباني

وتوفي الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني صباح السبت الماضي 26 يوليو 2025، عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مرض تليّف الكبد، وهو السبب الرئيسي الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة، وتسبب في وفاته.