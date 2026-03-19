قيمة استثنائية مقابل سعر.. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق

أطلقت ون بلس سماعات Nord Buds 4 Pro، لتوسع بذلك تشكيلة سماعات Nord الصوتية. تتميز هذه السماعات اللاسلكية الجديدة بتحسينات في خاصية إلغاء الضوضاء، والاتصال، والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تدعم السماعات خاصية إلغاء الضوضاء النشطة حتى 55 ديسيبل بنطاق ترددي يصل إلى 5000 هرتز، بالإضافة إلى ترميز LHDC 5.0 عالي الدقة وتقنية بلوتوث 6.0. كما تتضمن ميزات أخرى مثل الاتصال بجهازين في وقت واحد وخاصية الاقتران السريع من جوجل.

تتميز سماعات الأذن بمحركات ديناميكية مطلية بالتيتانيوم بقطر 12 مم، وهي مزودة بستة ميكروفونات، ثلاثة في كل سماعة، لخاصية إلغاء ضوضاء المكالمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما تتضمن وضع الشفافية. تم تحديث التصميم بعلبة شحن عمودية بيضاوية الشكل، لتحل محل العلبة ذات الشكل الحصوي في الطرازات السابقة. وتدّعي ون بلس أن حجم العلبة قد انخفض بأكثر من 10%. يبلغ وزن كل سماعة 4.4 جرام، وهي مزودة بحماية IP55 ضد الغبار والعرق والماء.



تتيح عناصر التحكم باللمس للمستخدمين إدارة التشغيل والمكالمات والمساعدين الصوتيين. كما تدعم سماعات الأذن الآن التحكم في مستوى الصوت عبر إيماءات التمرير. وتتضمن أيضًا ميزات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الوصول إلى المساعد الصوتي، والمنبهات، والتذكيرات، وتحديثات الطقس، والاستفسارات العامة. عند إقرانها بأجهزة OnePlus محددة تعمل بنظام OxygenOS 15.0.1 أو أحدث.

تدعم سماعات الأذن الترجمة الفورية عبر لغات متعددة مثل الإنجليزية والهندية والإسبانية والفرنسية من خلال تطبيق HeyMelody. وسيتيح تحديث مستقبلي تسجيل الصوت وترجمته على الأجهزة المتوافقة.

يُعدّ أداء البطارية من أبرز مزايا سماعات Nord Buds 4 Pro. فهي توفر ما يصل إلى 13 ساعة من التشغيل المتواصل بدون خاصية إلغاء الضوضاء النشط، وما يصل إلى 54 ساعة مع علبة الشحن. وعند تفعيل خاصية إلغاء الضوضاء النشط باستخدام تقنية LHDC، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بما يصل إلى 7 ساعات من التشغيل المتواصل، و26 ساعة مع علبة الشحن. كما تدعم السماعات الشحن السريع، مما يتيح ما يصل إلى 13 ساعة من التشغيل المتواصل بشحن لمدة 10 دقائق فقط.



تحتوي كل سماعة أذن على بطارية بسعة 62 مللي أمبير، بينما تحتوي علبة الشحن على بطارية بسعة 530 مللي أمبير. يبلغ سعرهاحوالي 42.88 دولارًا أمريكيًا، وتتوفر باللونين الرمادي اللامع والأسود الداكن.