بعد الفسيخ والرنجة.. مشروبات لا تتجاهلها في عيد الفطر



يحرص كثيرون على تناول الفسيخ والرنجة خلال عيد الفطر، لكن مع ارتفاع نسبة الأملاح في هذه الأطعمة، يصبح من الضروري تعويض الجسم بمشروبات تساعد على تقليل آثارها والحفاظ على التوازن داخل الجسم.



ومن أبرز المشروبات التي ينصح بها بعد تناول الفسيخ والرنجة:

الماء: الخيار الأول والأهم، حيث يساعد على طرد الأملاح الزائدة من الجسم ومنع الجفاف

عصير الليمون: يعمل على تنقية الجسم وتحسين الهضم، كما يساهم في تقليل الإحساس بالانتفاخ.

مشروب الكركديه: يساعد في ضبط ضغط الدم، خاصة لمن يعانون من ارتفاعه بعد تناول الأطعمة المالحة.



الشاي الأخضر: غني بمضادات الأكسدة ويساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل احتباس السوائل.



مشروب النعناع: يهدئ المعدة ويقلل من التقلصات والانتفاخ.



عصير الخيار: يساهم في ترطيب الجسم والتخلص من السموم بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء.

وينصح خبراء التغذية بضرورة تجنب المشروبات الغازية بعد تناول الفسيخ والرنجة، لأنها تزيد من الانتفاخ ولا تساعد الجسم على التخلص من الأملاح، مع الحرص على تناول الخضروات الطازجة لدعم عملية الهضم.