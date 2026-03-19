عصام كامل يمازح مجدي عبد الغني : كنت بجري كتير زيه في الملعب ومبجيبش أجوان

استعاد الكاتب الصحفي عصام كامل ذكرياته مع كرة القدم، من خلال صورة قديمة جمعته بأصدقائه في مركز شباب هوارة عدلان، مؤكدًا أنها من أجمل مراحل حياته التي لا تُنسى.

كواليس تأسيس المركز

وكشف عصام كامل خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن كواليس تأسيس المركز، موضحًا أن المكان كان في الأصل مستنقعًا يهدد أهالي القرية، قبل أن تتكاتف الجهود لتحويله إلى صرح رياضي يخدم الشباب، من خلال التعاون مع الجهات المعنية بوزارة الشباب والرياضة.

قيمة العمل الجماعي والإصرار على التغيير

وأضاف أن لهذه التجربة دورًا كبيرًا في تشكيل شخصيته، حيث تعلم منها قيمة العمل الجماعي والإصرار على التغيير، مشيرًا إلى أنه كان يلعب في خط الوسط، وكان يتميز بالحركة الكثيفة داخل الملعب.

وفي لفتة طريفة، داعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر مجدي عبد الغني، قائلًا: "كنت بجري كتير زيه في نص الملعب.. لكن مبجيبش أجوان".

https://www.youtube.com/watch?v=1SL3LSgFilA