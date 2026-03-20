محافظ الوادي الجديد تؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بالمجمع الإسلامي في الخارجة

أدّت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بالمجمع الإسلامي الكبير بمدينة الخارجة، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز ، الشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف ، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وشهدت ساحات الصلاة أجواءً احتفالية مميزة، حيث تبادل المواطنون التهاني بمناسبة العيد، وحرصت المحافظ على مصافحتهم وتقديم التهنئة، معربةً عن خالص أمنياتها بأن يعيده الله على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، فيما أضفت مشاركة الأطفال من مختلف الأعمار، وتوزيع الهدايا، والتقاط الصور التذكارية طابعًا من البهجة والسرور على الأجواء.