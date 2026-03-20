وكيل صحة الغربية: نتبع مبدأ الثواب والعقاب لتقديم خدمة طبية لائقة بالمواطنين

أجرى الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولة تفقدية علي المستشفيات ومكاتب الصحة ووحدات الرعاية الأولية، منها قطور المركزي، ومكتب صحة وحدة بلتاج تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بتكثيف المرور الميدانى والمتابعة المستمرة لضمان تقديم خدمات طبية متميزة ومريحة للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

طوارىء عيد الفطر المبارك

استهل جولته بتفقد مستشفي قطور المركزي، والمرور علي الاقسام الداخلي والعمليات والعناية المركزه ومدي جاهزيتهم للتعامل مع الحالات الطارئة وسرعة تقديم الخدمة للمنتفعين، كذلك توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات بكميات كافية. وكذا للاطمئنان على سير العمل وانتظامه وانضباط فريق العمل من الاطباء والتمريض والفنيين؛ مؤكدًا أهمية استمرارية هذه الخدمات الحيوية لدعم صحة المواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

خلال جولته لمتابعة انتظام العمل ومستوى تقديم الخدمات الطبية بعدد من المنشآت الصحية، وجّه باتخاذ عدد من الإجراءات الفورية لضبط منظومة العمل وتحفيز المتميزين ، فقد قرر وكيل الوزارة إحالة الفريق الطبي بوحدة بلتاج الصحية للتحقيق، على خلفية رصد عدم انتظام تقديم الخدمة الطبية خلال المرور، مؤكدًا أن أي تقصير في حق المرضى لن يتم التهاون معه، وأن الانضباط وتواجد الأطقم الطبية على رأس العمل أمر لا يقبل التهاون.

وفي المقابل، وحرصًا على دعم وتحفيز النماذج المتميزة، وجّه الدكتور أسامة مكافأة نائب مدير طوارئ مستشفى قطور المركزي، وذلك تقديرًا لجهوده في متابعة العمل بقسم الطوارئ وضمان سرعة الاستجابة للحالات المترددة على المستشفى ، وايضا بمكافأة صيدلانية بمركز رعاية قطور تقديرًا لالتزامها وتميزها في أداء عملها.

تقديم خدمه طبية لائقه

وأكد وكيل وزارة، أن المديرية تتبع مبدأ الثواب والعقاب لضمان تقديم خدمة طبية لائقة بالمواطنين، مشددًا على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة لمتابعة الأداء داخل مختلف المنشآت الصحية بالمحافظة.

وفي ذات السياق، وخلال الجولة التفقدية لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة، والمرور المكثف لفرق المتابعة من الإدارات الفنية بالمديرية، شملت إدارة الطب العلاجي، والطوارئ، ومكافحة العدوى، والحوكمة، والأغذية، والتمريض، والأمراض الصدرية، والطب الوقائي، وبنك الدم، والأشعة، والإعلام السكاني، والتثقيف الصحي، والعلاج الطبيعي، إلى جانب إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة وإدارة الصيدلة، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بمعايير الجودة وتطبيق السياسات الصحية داخل المنشآت الطبية.

تأتى هذه الجولة ضمن استراتيجية وزارة الصحة والسكان للمتابعة الميدانية المستمرة، والتدخل السريع لتحسين الخدمات وتذليل أى عقبات، لضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة ومريحة وسريعة لكل مواطن، مع الالتزام بأعلى معايير الكفاءة والاحترافية فى جميع المنشآت الصحية.