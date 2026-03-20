محافظ الغربية يشارك الأيتام وكبار السن فرحة العيد ويوزع هدايا الرئيس السيسي

حرص اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، على مشاركة الأيتام وكبار السن فرحة عيد الفطر المبارك، من خلال جولة ميدانية شملت عددًا من دور الرعاية بمدينة طنطا، لإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم في أول أيام العيد.

توجيهات محافظ الغربية

وشملت الجولة زيارة دار "تسنيم" لرعاية الأيتام، والتي تضم 8 أطفال، ودار "خير بلدنا" للأطفال بلا مأوى وتضم 12 طفلًا، إلى جانب دار الرعاية الاجتماعية لكبار بلا مأوى، والتي تضم 24 من كبار السن. وحرص المحافظ خلال الزيارة على قضاء وقت معهم، والاستماع إليهم، ومشاركتهم أجواء الاحتفال.

وخلال الزيارة، قدم محافظ الغربية التهنئة للأيتام وكبار السن بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأولى بالرعاية، وتعمل على توفير كافة سبل الدعم والرعاية الصحية والاجتماعية لهم، بما يضمن حياة كريمة وآمنة داخل دور الرعاية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد المحافظ أن إدخال الفرحة إلى قلوب الأيتام وكبار السن واجب إنساني قبل أن يكون مسؤولية تنفيذية"، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم بشكل مستمر.

تهنئة عيد الفطر المبارك

وفي ختام الجولة، قام المحافظ بتوزيع كعك العيد والشوكولاتة والورود والألعاب كهدية رمزية تحمل تهنئة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما ساهم في رسم البسمة على وجوههم وإضفاء أجواء من البهجة والسعادة.