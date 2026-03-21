رئيس صرف الإسكندرية: فرق العمل منتشرة على مدار الساعة للتعامل مع الأمطار

أجرى المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة ميدانية بمنطقة وسط ومنطقة العجمي، وذلك في إطار المُتابعة المستمرة للتعامل مع مياه الأمطار، والتأكد من كفاءة التعامل الفوري معها.

وتابع قنديل أعمال فرق الطوارئ والتأكد من كفاءة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار الناتجة عن موجة الطقس التي تشهدها المحافظة، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وعدم تعطيل حركة المواطنين.

وأكد رئيس الشركة أن فرق العمل منتشرة على مدار الساعة بمختلف مناطق المحافظة، مع جاهزية تامة للتدخل الفوري، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات تتابع الموقف لحظيًا، وتتلقى البلاغات والشكاوى من المواطنين ويتم التعامل معها بشكل عاجل.

وأضاف: "نعمل وفق خطة انتشار محكمة، مع دفع المعدات إلى المناطق الأكثر تأثرًا، ونتابع بشكل ميداني مستمر لضمان سرعة التعامل مع مياه الأمطار وتقليل آثارها".