سفاجا تكثف الرقابة على موقف الأقاليم لضمان انتظام حركة النقل خلال العيد

واصلت لجنة المواقف بمدينة سفاجا متابعة انتظام العمل بموقف الأقاليم خلال إجازة عيدالفطر المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتحت إشراف اللواء أحمد أبو الحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، بهدف تقديم خدمة متميزة للمواطنين وضمان انسيابية حركة التنقل.

ونفذت إدارة المواقف، مرورا ميدانيا مستمرا داخل موقف الأقاليم، لمتابعة حركة سيارات الأجرة والتأكد من انتظام خطوط السير، مع توفير عدد كافٍ من السيارات لمواكبة زيادة الإقبال على السفر والتنقل خلال أيام العيد.

وشملت الحملات التأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين، مع التشديد على ضرورة وضع التعريفة في مكان ظاهر داخل السيارات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص الوحدة المحلية لمدينة سفاجا على تحقيق الانضباط داخل المواقف، وتوفير وسائل نقل آمنة ومنظمة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأكد اللواء أحمد أبو الحجاج دنقل أن الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية مستمرة على مدار اليوم، لضمان انتظام العمل بالموقف والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو معوقات، بما يحقق الصالح العام ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.