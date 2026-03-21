مياه البحر الأحمر تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى واستمرار العمل خلال عيد الفطر

أكد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، استمرار جميع قطاعات الشركة في العمل على مدار الساعة طوال أيام عيد الفطر المبارك، لضمان استقرار واستدامة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين بمختلف مدن المحافظة.

وأوضح رئيس الشركة ، أنه تم توجيه مديري الفروع ورؤساء القطاعات بتكثيف المتابعات الميدانية، والتأكد من انتظام العمل بجميع مواقع الشركة، مع الحفاظ على كفاءة منظومة التشغيل واستمرارية تقديم الخدمة دون انقطاع.

وأشار إلى أن العمل يتم وفق نظام النوبتجيات بجميع المواقع، بما يضمن استدامة الخدمات، لافتًا إلى جاهزية المعدات وتوافر فرق التشغيل والصيانة والطوارئ على مدار اليوم، للتعامل الفوري مع أي أعطال أو حالات طارئة قد تطرأ خلال فترة العيد.

وأضاف اللواء بهاء عبد المنعم أن الشركة أعلنت حالة الاستعداد القصوى ضمن خطتها لتأمين وصول الخدمات الحيوية للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا حرص الشركة على تقديم أفضل مستوى من الخدمة وتحقيق رضا المواطنين.

وفي ختام البيان، شدد رئيس الشركة على استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو شكاوى، داعيًا المواطنين إلى التواصل مع الخطوط الساخنة للشركة في حال وجود أي طارئ، بما يضمن سرعة التعامل والحفاظ على استمرارية الخدمات.