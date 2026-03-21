حملات نظافة مكثفة بحي شمال الغردقة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة

واصلت رئاسة حي شمال الغردقة تنفيذ حملات نظافة مكثفة داخل نطاق الحي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بضرورة الارتقاء بمستوى النظافة العامة والحفاظ على البيئة.

وقام اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، بتكليف قسم البيئة بالتنسيق مع شركة هيبكا بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات الزراعية والقمامة، إلى جانب تشغيل معدات الكنس الآلي داخل مختلف مناطق الحي.

وأوضح رئيس الحي، أن الحملة شهدت الدفع بالمعدات الثقيلة وسيارات النقل التابعة للشركة، حيث تم التركيز على رفع المخلفات الزراعية الكثيفة بمنطقة مبارك 7، الناتجة عن أعمال تقليم الأشجار، والتي كانت تمثل مظهرًا غير حضاري، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال نظافة داخل السوق الجديد (مجموعة ب).

كما تضمنت الحملة تشغيل المكنسة الآلية بشارع الحجاز، لرفع الأتربة وكنس الطرق الرئيسية، في إطار تحسين مستوى النظافة العامة وتهيئة البيئة المحيطة للمواطنين.

وأكد اللواء أحمد علي أحمد استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بكافة مناطق الحي بشكل يومي، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لضمان الحفاظ على المظهر الجمالي لمدينة الغردقة، بما يليق بمكانتها كمدينة سياحية عالمية.

وفي ختام البيان، شدد رئيس الحي على تكاتف الجهود للحفاظ على النظافة العامة، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمدينة.