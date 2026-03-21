تعبت من أكلات العيد .. مشروب غير متوقع يعالج مشاكل الهضم والمعدة

يعاني عدد كبير من الأشخاص من مشاكل الهضم والمعدة عند تناول اكلات العيد الشهيرة مثل الكحك والبسكويت والكشري والرنجة.

ووفقا لما جاء في موقع نكشف tuasaude لكم عشبة غير متوقعة تخلصكم من مشاكل المعدة في العيد.

تحسين الهضم والقولون

يستخدم الشمر بشكل متكرر لعلاج عسر الهضم (عسر الهضم)، والشعور بالامتلاء، وانتفاخ البطن، والغازات.

يعمل هذا الدواء عن طريق تحفيز إفراز حمض المعدة، مما يساعد على هضم الطعام بكفاءة أكبر كما أنه يعزز نشاط إنزيمات هضمية رئيسية، مثل الليباز البنكرياسي والأميلاز بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثيره على إفراز الصفراء يساعد الجسم على معالجة الدهون بشكل أكثر فعالية هذا بالإضافة إلى أنه من اقوى المواد الطبيعية في علاج آلام القولون العصبي وطرد الفضلات الزائدة منه.



تخفيف آلام الدورة الشهرية

يساعد الشمر على تخفيف آلام الدورة الشهرية الخفيفة بفضل خصائصه المسكنة والمضادة للتشنج وتعود هذه التأثيرات إلى الزيوت العطرية مثل الأنيثول، التي تساعد على تثبيط انقباضات العضلات الملساء في الرحم.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد المركبات الموجودة في الشمر على خفض مستويات البروستاجلاندينات وهي وسائط التهابية تسبب انقباض الأوعية الدموية والعضلات، وهو مصدر رئيسي لآلام الدورة الشهرية.

تخفيف أعراض ما قبل الحيض

قد يساعد الشمر في إدارة أعراض متلازمة ما قبل الحيض الخفيفة إلى المتوسطة نظرًا لخصائصه الإستروجينية والمسكنة للألم والمضادة للتشنج.

تشير الأبحاث إلى أن الشمر قد يساعد في تخفيف القلق والاكتئاب خلال فترة ما قبل الحيض و قد تتفاعل مركباته الإستروجينية مع الجهاز العصبي المركزي لتعديل مستقبلات GABA، وهو ناقل عصبي ينظم القلق، مما يخلق تأثيرًا مهدئًا. كما قد يقلل من أعراض شائعة أخرى مثل الصداع والتعب والغثيان.

تهدئة المغص المعوي ومغص الرضع

بسبب قدرته على إرخاء العضلات، يستخدم الشمر في كثير من الأحيان لتهدئة تقلصات الأمعاء لدى البالغين وقد يدعم إدارة حالات مثل متلازمة القولون العصبي (IBS).

علاوة على ذلك، فقد ثبت أن الشمر يساعد في تقليل مدة وشدة نوبات المغص عند الرضع.