صفقة الظل.. موسكو تعرض كبح تعاونها مع طهران مقابل تخلي واشنطن عن كييف
السيدة انتصار السيسي تهنئ أمهات مصر بمناسبة عيد الأم
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مدينة ديمونا والبحر الميت
نائبة في عيد الأم: كل امرأة معطاءة تستحق لقب الأم المثالية
عناق يكسر البروتوكول في البيت الأبيض.. رئيسة وزراء اليابان تُفاجئ ترامب أمام العالم
إلتشي يحقق الفوز امام ريال مايوركا في الدوري الإسباني
مصرع 14 وإصابة العشرات في حريق مروع داخل مصنع بكوريا الجنوبية
سقوط جديد لليفربول في غياب محمد صلاح.. برايتون يعمّق جراح الريدز بالبريميرليج
الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية إسرائيلية ومطار بن جوريون في تل أبيب
الحرس الثوري يقود إعادة هيكلة حزب الله عقب المواجهة مع إسرائيل
52.29 جنيهًا سعر الدولار في السوق الرسمية ثاني أيام عيد الفطر
كاظم الساهر يهنئ والدتى بعيد الأم.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تعبت من أكلات العيد .. مشروب غير متوقع يعالج مشاكل الهضم والمعدة

الهضم
الهضم
اسماء محمد

يعاني عدد كبير من الأشخاص من مشاكل الهضم والمعدة عند تناول اكلات العيد الشهيرة مثل الكحك والبسكويت والكشري والرنجة.

ووفقا لما جاء في موقع نكشف tuasaude لكم عشبة غير متوقعة تخلصكم من مشاكل المعدة في العيد.

تحسين الهضم والقولون

يستخدم الشمر بشكل متكرر لعلاج عسر الهضم (عسر الهضم)، والشعور بالامتلاء، وانتفاخ البطن، والغازات.

يعمل هذا الدواء عن طريق تحفيز إفراز حمض المعدة، مما يساعد على هضم الطعام بكفاءة أكبر كما أنه يعزز نشاط إنزيمات هضمية رئيسية، مثل الليباز البنكرياسي والأميلاز بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثيره على إفراز الصفراء يساعد الجسم على معالجة الدهون بشكل أكثر فعالية هذا بالإضافة إلى أنه من اقوى المواد الطبيعية في علاج آلام القولون العصبي وطرد الفضلات الزائدة منه.


تخفيف آلام الدورة الشهرية

يساعد الشمر على تخفيف آلام الدورة الشهرية الخفيفة بفضل خصائصه المسكنة والمضادة للتشنج وتعود هذه التأثيرات إلى الزيوت العطرية مثل الأنيثول، التي تساعد على تثبيط انقباضات العضلات الملساء في الرحم.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد المركبات الموجودة في الشمر على خفض مستويات البروستاجلاندينات وهي وسائط التهابية تسبب انقباض الأوعية الدموية والعضلات، وهو مصدر رئيسي لآلام الدورة الشهرية.

تخفيف أعراض ما قبل الحيض

قد يساعد الشمر في إدارة أعراض متلازمة ما قبل الحيض الخفيفة إلى المتوسطة نظرًا لخصائصه الإستروجينية والمسكنة للألم والمضادة للتشنج.

تشير الأبحاث إلى أن الشمر قد يساعد في تخفيف القلق والاكتئاب خلال فترة ما قبل الحيض و قد تتفاعل مركباته الإستروجينية مع الجهاز العصبي المركزي لتعديل مستقبلات GABA، وهو ناقل عصبي ينظم القلق، مما يخلق تأثيرًا مهدئًا. كما قد يقلل من أعراض شائعة أخرى مثل الصداع والتعب والغثيان.

تهدئة المغص المعوي ومغص الرضع

بسبب قدرته على إرخاء العضلات، يستخدم الشمر في كثير من الأحيان لتهدئة تقلصات الأمعاء لدى البالغين وقد يدعم إدارة حالات مثل متلازمة القولون العصبي (IBS).

علاوة على ذلك، فقد ثبت أن الشمر يساعد في تقليل مدة وشدة نوبات المغص عند الرضع.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

في ثاني أيام عيد الفطر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه

ملك أحمد زاهر

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

الأرصاد

أمطار ورياح في ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن موعد إنتهاء التقلبات الجوية

البيت الأبيض

المتحدثة باسم البيت الأبيض تكشف موعد إنهاء الحرب على إيران

الدولار

سعر الدولار يسجل خسائر أسبوعية مع تصاعد توقعات التشديد النقدي

مباراة الأهلي ضد الترجي

مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

مصطفى بكري

قرار صادم من إيران.. ومصطفى بكري يحذر: العالم يدفع الثمن

ترشيحاتنا

أرشيفية

وكالة تسنيم: أمريكا تواجه رداً غير مسبوق إذا هاجمت جزيرة خارك

أرشيفية

الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مقاتلة إسرائيلية وسط البلاد

أرشيفية

أمن الطاقة العالمي في خطر.. 20 دولة تعلن استعدادها للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز

بالصور

أكياس بلاستيك.. عبير صبري تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فستان غير تقليدي.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

بيطري الشرقية يُحرر 33 محضرا ويضبط 2 طن أسماك مجمدة ولحوم ودواجن

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لوك ناعم.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

فوائد تناول الترمس

فوائد لا تُعد.. الترمس كنز غذائي يعزز المناعة ويحمي القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد