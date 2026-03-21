إعلام إيراني: مقتل قائد وحدة الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو في الحرس الثوري

أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل قائد وحدة الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني.

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير إعلامية إيرانية وقوع انفجارات في محيط مدينة شيراز.

كما نقلت وكالة أنباء إيرانية شبه رسمية أن طهران أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه القاعدة العسكرية الأمريكية في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي، وهي قاعدة مشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأشارت الوكالة إلى أن استهداف القاعدة، التي تبعد آلاف الكيلومترات عن الأراضي الإيرانية، يمثل تطورًا لافتًا في نطاق العمليات، في حين نقلت تقارير إعلامية دولية عن مسؤولين أمريكيين أن أحد الصاروخين سقط خلال التحليق، بينما اعترضت سفينة حربية أمريكية الصاروخ الآخر.

وأضافت التقارير أن هذا الاستهداف يعكس قدرات صاروخية بعيدة المدى لدى إيران تتجاوز ما تم الإعلان عنه سابقًا.