خدمات

يعمل بدون سائق.. مونوريل شرق النيل يضم 22 محطة بطول 56.5 كم

خالد يوسف

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع أول أيام عيد الفطر، مشروع مونوريل شرق النيل، أحد أبرز مشروعات النقل الأخضر والذكي في مصر، والذي يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة النقل الجماعي وتقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية.

الهدف من مشروع مونوريل شرق النيل

ويهدف المشروع إلى ربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة والمدن العمرانية الحديثة، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين ودعم خطط التوسع العمراني.

مواصفات مونوريل شرق النيل

- يعد مونوريل شرق النيل أول وسيلة نقل جماعي في مصر تعمل بنظام الجر السككي الكهربائي بدون سائق، حيث يعتمد على التشغيل الأوتوماتيكي الكامل، ما يضمن دقة التشغيل ورفع معدلات الأمان.

- ويمتد المشروع بطول 56.5 كيلومترًا، بداية من مدينة نصر وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، ويضم 22 محطة رئيسية، بما يجعله أحد أطول خطوط المونوريل في المنطقة.

ـ تصل السرعة التشغيلية للقطارات إلى 80 كم/ساعة، بما يسمح بقطع الرحلة الكاملة في نحو 60 إلى 70 دقيقة، فيما يبلغ زمن التقاطر بين القطارات حوالي 90 ثانية، وهو ما يوفر كثافة تشغيل عالية وقدرة على نقل أعداد كبيرة من الركاب.

قدرة استيعاب مونوريل شرق النيل

من المخطط أن تصل الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى نحو 500 ألف راكب يوميًا عند اكتمال تشغيله، ما يجعله عنصرًا رئيسيًا في تخفيف الضغط على وسائل النقل التقليدية.

ويرتبط المونوريل بشكل مباشر مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة استاد القاهرة، مما يسهل الانتقال بين شرق وغرب القاهرة، كما يتكامل مع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) مستقبلًا، إضافة إلى ارتباطه المرتقب بالخطين الرابع والسادس للمترو.

فوائد مشروع مونوريل شرق النيل

ـ يمثل المشروع أحد أهم تطبيقات النقل المستدام في مصر، حيث يعمل بالكامل بالكهرباء، ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن السيارات التقليدية.

ـ يستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بوسائل النقل الكهربائي التقليدية، وفقًا للتقديرات، إلى جانب تقليل مستويات التلوث والضوضاء بفضل استخدام عجلات مطاطية توفر رحلة أكثر هدوءًا وراحة.

ـ يوفر المونوريل تجربة تنقل متطورة تعتمد على أحدث التقنيات، حيث تم تزويد القطارات بأبواب رصيف ذكية (Screen Doors) تُستخدم لأول مرة في مصر، لحماية الركاب ومنع السقوط على القضبان.

ـ تم تجهيز العربات بمساحات مخصصة لذوي الهمم، تشمل أماكن للكراسي المتحركة ووسائل تثبيت، إلى جانب شاشات تفاعلية وخرائط ضوئية لتسهيل الاستخدام.

ـ تضم القطارات أيضًا شاشات LED لعرض معلومات الرحلة والإعلانات، فضلًا عن تصميم داخلي يتيح سهولة الحركة داخل العربات.

إسهامات مشروع مونوريل شرق النيل

يسهم مونوريل شرق النيل في تخفيف الضغط المروري عن القاهرة الكبرى، من خلال توفير وسيلة نقل سريعة وآمنة تربطها بالمدن الجديدة، خاصة العاصمة الإدارية.

كما يدعم المشروع توجه الدولة نحو التحول إلى النقل الأخضر، عبر الاعتماد على الكهرباء بدلًا من الوقود التقليدي، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة وتقليل التأثيرات البيئية السلبية.

