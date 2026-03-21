إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن ركلة جزاء بيراميدز

أثار الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، التساؤلات بشأن احتساب ركلة جزاء لبيراميدز.

بيراميدز

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"هل تغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء لبيراميدز؟".

أحرز محمد ربيع حريمات الهدف الثاني لصالح الجيش الملكي في شباك بيراميدز في اللقاء الذي يجمع بينهما مساء التي جمعت بينهما بإسناد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ونجح محمد ربيع حريمات. بالدقيقة 54 بعد كرة عرضية من ركلة ركنية من رضا سليم من جهة اليمين قابلها محمد بيعحريمات برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى.

تقدم رضا سليم لاعب الجيش الملكى بالهدف الأول لفريقه في مرمى بيراميدز بالدقيقة 9 من عمر المباراة.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وحل نادي الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز بطل أفريقيا على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمدسامي - محمود مرعي - حامدحمدان.

خط الوسط: مهند لاشين - محمودزلاكة - ناصر ماهر -- أحمد عاطفقطة - يوسف أوباما

خط الهجوم: فيستون ماييلي