تامر الحبال: الجولات الخليجية للرئيس السيسي تعكس تحركا مصريا نشطا لحماية المنطقة

قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن التحركات الخارجية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة جولاته في دول الخليج، تعكس نهجًا مصريًا متوازنا يقوم على تعزيز الشراكات العربية وتكثيف التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة.

وأضاف الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الزيارات تؤكد أن مصر تتبنى رؤية واضحة تستهدف دعم الاستقرار الإقليمي، من خلال التواصل المباشر مع القيادات العربية، بما يساهم في تقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن تحركات الرئيس السيسي تحمل أبعادا سياسية مهمة، حيث تعكس التزام القاهرة بدعم أمن واستقرار الدول العربية، والتأكيد على رفض أي ممارسات من شأنها تهديد سيادة الدول أو زعزعة أمنها الداخلي.

وأوضح الحبال أن الجولة الخليجية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، ما يعكس حرص الدولة المصرية على القيام بدور فعال في احتواء التوترات، والدفع نحو الحلول السلمية، بما يحافظ على مقدرات الشعوب ويحد من تداعيات الأزمات.

وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن أن مصر تواصل لعب دور محوري في دعم العمل العربي المشترك، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل بين الدول العربية لمواجهة التحديات غير التقليدية.

وأكد الحبال أن التحركات المصرية الخارجية تعزز من مكانة الدولة إقليميًا، وتعكس قدرة القيادة السياسية على إدارة الملفات المعقدة برؤية شاملة تحقق التوازن بين المصالح الوطنية والدور العربي.