ولي العهد السعودي: الشكر والتقدير للأشقاء في مصر ..ويؤكد قدمتم كافة أشكال الدعم

أعرب ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن الشكر والتقدير للأشقاء في مصر لتضامنهم الكامل ودعمهم التام للمملكة العربية السعودية في هذه الظروف الدقيقة.

وقدم ولي العهد السعودى، الشكر على ما تقدمة مصر من كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي المقدر من جانب المملكة فضلا عن مواقفها المبدئية ودعمها السياسي المتواصل لدول مجلس التعاون الشقيقة، وهو أمر ليس بمستغرب على مصر ودورها التاريخي تجاه الوقوف دائما إلى جانب أشقائها في منطقة الخليج والعالم العربي.

يذكر أن أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيارة أخوية قصيرة إلى كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية؛ تأكيدًا على تضامن مصر ودعمها الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، وتجديدًا لموقف مصر الثابت في إدانة ورفض الاعتداءات الآثمة وغير المبررة على أراضي الدول الشقيقة ومحاولات النيل من أمنها واستقرارها ومقدرات شعوبها.

وأشاد الرئيس السيسي بحكمة القيادة السعودية لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مؤكدًا مساندة مصر لما تتخذه المملكة من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومصالح شعبها الشقيق.

وشدد كذلك على استعداد مصر لتقديم كل أشكال الدعم للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مستعرضاً الجهود المصرية الرامية إلى وقف التصعيد، بما في ذلك الرسائل الواضحة التي نقلتها مصر إلى الجانب الإيراني بضرورة وقف الاعتداءات فورًا والعودة إلى المسار التفاوضي حفاظًا على استقرار وسيادة الدول ومقدرات شعوبها وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.