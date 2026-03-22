دبلوماسي: زيارة الرئيس السيسي للخليج تؤكد مواقف مصر الداعمة لأمن الأشقاء

قال السفير أحمد درويش سفير مصر السابق لدى العراق أن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسى تأتي تأكيدا على مواقف مصر الثابتة والراسخة الداعمة لأمن الدول العربية بصفة عامة ودول الخليج والمملكة العربية السعودية أرض الحرمين الشريفين بصفة خاصة، كما تأتى هذه الزيارة فى هذا التوقيت الهام تماشيا مع التزامات مصر القانونية كعضو مؤسس للجامعة العربية، والتزاما من مصر بوحدة المصير ووحدة الهدف للدول العربية.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد مرارًا أن الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي الخليجي بصفة خاصة، يُعدان جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي المصري، والعكس صحيح، في إطار وحدة المصير وترابط المصالح.

وأشار السفير أحمد درويش إلى أنه في المقابل، يعتز الأشقاء في دول الخليج أيضًا بمواقف مصر الراسخة، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن واستقرار المنطقة، ومن أبرز الأمثلة على ذلك المشاركة الفاعلة للقوات المسلحة المصرية في حرب تحرير الكويت، والدعم السياسي المتواصل لاستعادة الشرعية والاستقرار.

كما أشار السفير درويش إلى أن هناك جانبا إنسانيا وتاريخيا مهما لا يُشار إليه كثيرًا، يتمثل في عمق الروابط الاجتماعية بين مصر ودول الخليج، حيث تمتد جذور العديد من العائلات المصرية إلى شبه الجزيرة العربية، وهو ما يعكس تداخلًا حضاريًا وإنسانيًا راسخًا، يجمع بين الاعتزاز بالأصول والانتماء الوطني لمصر، إذ تؤكد هذه الروابط التاريخية والمواقف المتبادلة أن العلاقات المصرية الخليجية ليست مجرد مصالح آنية، بل هي شراكة استراتيجية ممتدة تقوم على الثقة والتكامل.