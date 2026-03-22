فتحي سند يُعلّق: هل حان وقت رحيل «توروب» بعد وداع الأهلي لدوري الأبطال؟

علّق الناقد الرياضي فتحي سند على خروج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من دوري أبطال أفريقيا على يد الترجي التونسي، عقب الخسارة المدوية.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: "هل حان وقت رحيل ييس توروب؟ الأهلي يسقط أمام الترجي باستاد القاهرة ويودع دوري الأبطال في مشهد درامي حزين."

وأضاف: "كان الأهلي يستطيع أن يحسم المباراة في الشوط الأول، لكنه دفع الثمن في الشوط الثاني. الترجي يفوز 3-2 ويحقق حلمًا لم يكن في حسبان جهازه الفني ولا لاعبيه."

واختتم حديثه قائلاً: "ليلة حزينة للكرة المصرية.. بيراميدز ثم الأهلي خارج دوري أبطال إفريقيا، والمصري يودع الكونفدرالية بتعادل سلبي مع شباب بلوزداد في الجزائر."

مباراة الأهلي والترجي

ودع النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام الترجي التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف، ليتأهل الفريق التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 4-2، فيما يودع الأهلي البطولة من ربع النهائي في مفاجأة كبرى.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 3 إبريل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.