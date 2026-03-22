بسبب الفاميه.. فيراري تستدعي سيارتها الجديدة ذات محرك V12

تواجه شركة فيراري الإيطالية العريقة موقفًا غير مألوف في مارس 2026، حيث أعلنت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) عن استدعاء طرازها الجديد المزود بمحرك V12 والمعروف باسم "12Cilindri".

ويأتي هذا الاستدعاء لسبب قد يبدو بسيطًا أو حتى مضحكًا لبعض عشاق السيارات، وهو أن نوافذ السيارة الخلفية والجانبية داكنة للغاية بشكل يخالف معايير السلامة الفيدرالية للمركبات في أمريكا الشمالية، مما قد يعيق الرؤية الواضحة للسائق في ظروف معينة.

خطأ مصنعي في مارانيلو خلف أزمة الزجاج الخصوصي

تعود جذور المشكلة إلى خطأ تقني وقع داخل مصنع فيراري في "مارانيلو"، حيث تم تركيب "زجاج الخصوصية" الداكن المخصص للأسواق الأوروبية والعالمية على عشرات السيارات المتجهة إلى السوق الأمريكية.

وبخلاف التظليل التقليدي الذي يمكن إزالته وتنظيفه بسهولة، فإن هذا الزجاج مدمج بصبغة داكنة داخل التكوين المادي للزجاج نفسه، مما يجعل الامتثال للقوانين الأمريكية أمرًا مستحيلاً دون استبدال الأجزاء الزجاجية بالكامل بأخرى مطابقة للمواصفات القانونية.

تأثير الاستدعاء على مالكي فيراري وموعد الإصلاح الرسمي

أبلغت فيراري وكلاءها المعتمدين بضرورة فحص السيارات المتضررة والبدء في إجراءات الاستبدال المجاني للزجاج الجانبي والخلفي لضمان نفاذية الضوء المطلوبة.

ومن المقرر أن يبدأ الوكلاء في تركيب الزجاج الجديد المطابق للمواصفات بعد تاريخ 15 مايو 2026، حيث سيتعين على المالكين التوجه لمراكز الخدمة المعتمدة لإتمام العملية التي تتطلب دقة عالية للحفاظ على سلامة الهيكل الانسيابي للسيارة الرياضية الفاخرة التي تبلغ قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.

صمود سمعة فيراري أمام أخطاء التصنيع البسيطة

رغم أن السيارات الإيطالية الخارقة كانت تشتهر قديمًا ببعض المشاكل الميكانيكية المعقدة، إلا أن هذا الاستدعاء يصنف ضمن الأخطاء اللوجستية البسيطة التي لا تمس جوهر أداء المحرك الأسطوري المكون من 12 أسطوانة.

وتعتبر هذه الواقعة تذكيرًا بأن حتى الشركات التي تمتلك تاريخًا يمتد منذ عام 1947 قد تقع في هفوات تتعلق باختلاف القوانين بين القارات، لكن سرعة استجابة فيراري تعكس التزامها بمعايير السلامة العالمية وحرصها على علاقتها بنخبة عملائها في السوق الأمريكي.

مواصفات فيراري 12Cilindri وأهميتها في سوق السيارات الخارقة

يُذكر أن طراز 12Cilindri يمثل ذروة الهندسة الميكانيكية لفيراري، حيث يولد محركه قوة تصل إلى 819 حصانًا، مما يجعله واحدًا من أقوى المحركات ذات التنفس الطبيعي في العالم.

وتتميز السيارة بتصميم مستوحى من طرازات فيراري الكلاسيكية في الستينيات والسبعينيات، مع دمج أحدث تقنيات الديناميكا الهوائية والتحكم الرقمي، وهو ما جعل الإقبال عليها تاريخيًا رغم هذا الاستدعاء الذي لن يؤثر بأي حال من الأحوال على القيمة الاستثمارية لهذه الأيقونة الإيطالية.