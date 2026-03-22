قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يدرس إقالة توروب بعد صدمة الخروج الإفريقي أمام الترجي |خاص
6 قتلى في سقوط مروحية قطرية بالمياه الإقليمية
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. كيف تضع مصر التعليم على رأس أولوياتها؟
%30 زيادة في زوار حدائق الحيوان خلال عيد الفطر المبارك
هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟..الإفتاء تجيب
طولها 5 أمتار .. مازدا اليابانية تطلق أول سيارة يمكنها التحوّل إلى شاحنة
الطاقة الإيراني: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية استهدفت منشآت النقل ومحطات تحلية المياه
إيرادات أفلام عيد الفطر.. برشامة يحافظ على الصدارة وايجي بيست يلاحقه
التصعيد مستمر.. غارات أمريكية إسرائيلية تستهدف مجمع أصفهان النووي
قطر: استمرار البحث عن مفقود ضمن ضحايا حادث تحطم الطائرة المروحية
رضا عبدالعال: إدارة الأهلي تتحمل مسؤولية الخروج القاري
وزارة الصحة الإسرائيلية: 4564 مصابا منذ بدء الحرب على إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بسبب الفاميه.. فيراري تستدعي سيارتها الجديدة ذات محرك V12

فيراري
فيراري
عزة عاطف

تواجه شركة فيراري الإيطالية العريقة موقفًا غير مألوف في مارس 2026، حيث أعلنت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) عن استدعاء طرازها الجديد المزود بمحرك V12 والمعروف باسم "12Cilindri". 

ويأتي هذا الاستدعاء لسبب قد يبدو بسيطًا أو حتى مضحكًا لبعض عشاق السيارات، وهو أن نوافذ السيارة الخلفية والجانبية داكنة للغاية بشكل يخالف معايير السلامة الفيدرالية للمركبات في أمريكا الشمالية، مما قد يعيق الرؤية الواضحة للسائق في ظروف معينة.

خطأ مصنعي في مارانيلو خلف أزمة الزجاج الخصوصي

تعود جذور المشكلة إلى خطأ تقني وقع داخل مصنع فيراري في "مارانيلو"، حيث تم تركيب "زجاج الخصوصية" الداكن المخصص للأسواق الأوروبية والعالمية على عشرات السيارات المتجهة إلى السوق الأمريكية. 

وبخلاف التظليل التقليدي الذي يمكن إزالته وتنظيفه بسهولة، فإن هذا الزجاج مدمج بصبغة داكنة داخل التكوين المادي للزجاج نفسه، مما يجعل الامتثال للقوانين الأمريكية أمرًا مستحيلاً دون استبدال الأجزاء الزجاجية بالكامل بأخرى مطابقة للمواصفات القانونية.

تأثير الاستدعاء على مالكي فيراري وموعد الإصلاح الرسمي

أبلغت فيراري وكلاءها المعتمدين بضرورة فحص السيارات المتضررة والبدء في إجراءات الاستبدال المجاني للزجاج الجانبي والخلفي لضمان نفاذية الضوء المطلوبة.

ومن المقرر أن يبدأ الوكلاء في تركيب الزجاج الجديد المطابق للمواصفات بعد تاريخ 15 مايو 2026، حيث سيتعين على المالكين التوجه لمراكز الخدمة المعتمدة لإتمام العملية التي تتطلب دقة عالية للحفاظ على سلامة الهيكل الانسيابي للسيارة الرياضية الفاخرة التي تبلغ قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.

صمود سمعة فيراري أمام أخطاء التصنيع البسيطة

رغم أن السيارات الإيطالية الخارقة كانت تشتهر قديمًا ببعض المشاكل الميكانيكية المعقدة، إلا أن هذا الاستدعاء يصنف ضمن الأخطاء اللوجستية البسيطة التي لا تمس جوهر أداء المحرك الأسطوري المكون من 12 أسطوانة. 

وتعتبر هذه الواقعة تذكيرًا بأن حتى الشركات التي تمتلك تاريخًا يمتد منذ عام 1947 قد تقع في هفوات تتعلق باختلاف القوانين بين القارات، لكن سرعة استجابة فيراري تعكس التزامها بمعايير السلامة العالمية وحرصها على علاقتها بنخبة عملائها في السوق الأمريكي.

مواصفات فيراري 12Cilindri وأهميتها في سوق السيارات الخارقة

يُذكر أن طراز 12Cilindri يمثل ذروة الهندسة الميكانيكية لفيراري، حيث يولد محركه قوة تصل إلى 819 حصانًا، مما يجعله واحدًا من أقوى المحركات ذات التنفس الطبيعي في العالم. 

وتتميز السيارة بتصميم مستوحى من طرازات فيراري الكلاسيكية في الستينيات والسبعينيات، مع دمج أحدث تقنيات الديناميكا الهوائية والتحكم الرقمي، وهو ما جعل الإقبال عليها تاريخيًا رغم هذا الاستدعاء الذي لن يؤثر بأي حال من الأحوال على القيمة الاستثمارية لهذه الأيقونة الإيطالية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

قرار عاجل من إدارة الأهلي عقب الخروج الإفريقي | تفاصيل

زيزو وبن شرقي

«لاعيبة بملايين والنتيجة صفر».. نجم الزمالك يُهاجم بن شرقي وزيزو وإمام بعد الخروج الإفريقي

خالد الغندور

9 لاعبين من الأهلي.. «الغندور» يُثير الجدل بسبب قائمة المنتخب

الاهلي

«شوية فشلة» .. ناقد رياضي يُهاجم نجوم الأهلي بعد الخروج من دوري الأبطال

الترجي التونسي

حفيظ الدراجي يكشف سر سقوط الأهلي أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا

محمد عبد الجليل، المعروف بـ "جاليليو

بطريقة ساخرة وجريئة.. «جاليليو» يُثير غضب جماهير الأهلي بعد الخسارة من الترجي

توروب

حسام البدري وعماد النحاس على رأس المرشحين لخلافة «توروب».. تفاصيل

زيزو

تامر عبد الحميد يُوجّه رسالة ساخرة لـ «زيزو» بعد خسارة الترجي 3-2

ترشيحاتنا

حملات تموينية بأسيوط

خلال إجازة عيد الفطر.. محافظ أسيوط: لا تهاون مع المخالفين و321 محضرًا حصيلة حملات مكثفة

تكثيف حملات النظافة بالمراكز خلال أيام عيد الفطر المبارك بأسيوط

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة خلال أيام عيد الفطر المبارك

إزالة التعديات بقنا

محافظ قنا: إزالة 33 حالة تعد في المهد خلال إجازة العيد

بالصور

نفس اللوك يُثير الجدل على الفيس بوك .. مقارنة بين ملك وليلي أحمد زاهر

نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر
نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر
نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر

كوب القهوة الصباحي.. أمراض خطيرة تفادها

كوب القهوة اليومي
كوب القهوة اليومي
كوب القهوة اليومي

انحراف الحاجز الأنفي.. أسباب لا تتوقعها عن الشخير أثناء النوم

انحراف الحاجز الأنفي.. اسباب لا تتوقعها عن التشخر أثناء النوم
انحراف الحاجز الأنفي.. اسباب لا تتوقعها عن التشخر أثناء النوم
انحراف الحاجز الأنفي.. اسباب لا تتوقعها عن التشخر أثناء النوم

لوك مختلف .. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

جانب من الفيديو المتداول بسوهاج

فضيحة على الطريق .. فيديو يوثق تحــ.ـرش شاب بسيدة داخل ميكروباص بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد