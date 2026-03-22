برلماني: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعزز التعاون العربي وتدعم استقرار المنطقة

قال عماد الغنيمي عضو مجلس النواب، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخليجية تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية الشقيقة، وتؤكد الدور المحوري لمصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.



وأضاف الغنيمي أن هذه الجولة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن تحركات الدولة المصرية على المستوى الخارجي تستهدف توحيد الصف العربي وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم مصالح الشعوب.



وأكد عضو مجلس النواب أن الزيارات المتبادلة بين مصر ودول الخليج تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، خاصة في مجالات الطاقة والاستثمار والتنمية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.



وشدد النائب عماد الغنيمي، علي أن السياسة الخارجية المصرية بقيادة الرئيس السيسي تواصل تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم قضايا الأمة العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة.