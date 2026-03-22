علاء عبد النبي يشيد بقمة "جدة" وتحركات الرئيس السيسي لدعم الأمن القومي العربي

​أشاد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بالتحركات الدبلوماسية المكثفة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية ولقاءه بشقيقه الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أنها تأتي في توقيت شديد الحساسية لحماية المنطقة من مخاطر التصعيد.



​وصرح عبد النبي أن تأكيدات الرئيس السيسي في "جدة" بشأن الرفض القاطع لأي تهديد يمس أمن دول الخليج، تعكس عقيدة الدولة المصرية الراسخة بأن "أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي".

وأوضح أن إدانة مصر للهجمات التي استهدفت المملكة تبعث برسالة طمأنة للأشقاء، وردع لكل من يحاول زعزعة استقرار الإقليم.

​وأضاف وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ أن التنسيق (المصري - السعودي - البحريني) يمثل حائط الصد الأول أمام التحديات الراهنة، مشيراً إلى أن قوة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والرياض هي الضامن الأساسي للحفاظ على الهوية العربية وحماية المقدرات الاقتصادية والأمنية لشعوب المنطقة في مواجهة التوترات المتصاعدة.