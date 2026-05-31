قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد التدريب الأول لمنتخب مصر في أمريكا
تخفيض 50 % لاشتراكات مشروع المونوريل
ضبط المتهمين بالتعدي على عامل ووالدته بـ عصا خشبية
خالد الجمل يعلق على منشور دعاء فاروق بشأن تصوير البكاء والطواف: تعظيم شعائر الله أولى من توثيق اللحظات
غسان سلامة: قلعة الشقيف تجمع بين القيمة الأثرية والأهمية الاستراتيجية
عقب احتلال قلعة الشقيف.. نتنياهو يهدد بمزيد من التوغل في الأراضي اللبنانية
خارجية فرنسا: يجب فتح مضيق هرمز دون رسوم .. ولن ندفع ثمن حرب لا تخصنا
كنز عمره 1900 عام يظهر من بين الأعشاب.. اكتشاف أثري مذهل في حديقة منزل| إيه الحكاية
الرئيس السيسي يتابع رؤية تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي
نتنياهو: استهدفنا 700 عنصر من حزب الله الشهر الماضي و8000 منذ بدء الحرب
إسرائيل توسع عملياتها في جنوب لبنان.. إخلاءات قسرية وغارات قرب صور
اجتماع طارئ في جنوب أفريقيا لبحث أزمة تأشيرات المنتخب للمشاركة في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كنز عمره 1900 عام يظهر من بين الأعشاب.. اكتشاف أثري مذهل في حديقة منزل| إيه الحكاية

كشف اثري
كشف اثري
أمينة الدسوقي

في واقعة أشبه بقصص المغامرات التاريخية، تحوّلت أعمال تنظيف روتينية في حديقة منزل بمدينة نيو أورليانز الأميركية إلى اكتشاف أثري استثنائي، بعدما عثر زوجان على لوح رخامي قديم تبين لاحقا أنه شاهد قبر روماني يعود إلى نحو 1900 عام.

اكتشاف غير متوقع وسط الفناء الخلفي

بدأت القصة عندما كانت عالمة الأنثروبولوجيا دانييلا سانتورو وزوجها آرون لوبيز ينظفان الفناء الخلفي لمنزلهما التاريخي في حي كارولتون بمدينة نيو أورليانز وخلال إزالة الأعشاب والنباتات، لفت انتباههما لوح رخامي نصف مدفون في الأرض وفق موقع sciencealert.com⁠.

في البداية، بدا الحجر وكأنه قطعة زينة عادية تُستخدم لتجميل الحدائق، إلا أن النقوش اللاتينية المنحوتة عليه أثارت فضول سانتورو، التي أدركت أن الأمر قد يكون أكثر أهمية مما يبدو.

عبارة غامضة تقود إلى سر أثري

كان أبرز ما جذب انتباه الباحثين عبارة لاتينية نُقشت على اللوحة هي "Dis Manibus"، والتي تعني "إلى أرواح الموتى". 

وتُعد هذه العبارة من أشهر العبارات المستخدمة على شواهد القبور في الحضارة الرومانية القديمة.

وأثار وجود هذا النقش مخاوف أولية لدى الزوجين من احتمال اكتشاف قبر قديم، ما دفعهما إلى التواصل مع خبراء الآثار والأنثروبولوجيا لفحص القطعة والتأكد من طبيعتها.

هوية جندي روماني تعود إلى الحياة

بعد دراسات وتحليلات متخصصة، توصل الباحثون إلى أن اللوح الرخامي كان شاهداً لقبر جندي روماني يُدعى "سيكستوس كونجينيوس فيروس".

وكشفت الترجمة أن الرجل توفي عن عمر 42 عاماً بعد خدمة عسكرية استمرت 22 عاماً في صفوف الجيش الروماني.

ويمثل هذا الاكتشاف نافذة نادرة على حياة أحد جنود الإمبراطورية الرومانية، حيث ظل اسمه محفوظاً على الحجر لما يقرب من ألفي عام.

رحلة غامضة من إيطاليا إلى أميركا

المفاجأة الأكبر كانت أن هذا الأثر لم يكن مجهولاً تماماً للباحثين فقد أظهرت السجلات التاريخية أنه كان ضمن مقتنيات المتحف الأثري الوطني في مدينة تشيفيتافيكيا الإيطالية خلال أوائل القرن العشرين.

لكن خلال الحرب العالمية الثانية تعرض المتحف لأضرار جسيمة نتيجة القصف، واختفت العديد من القطع الأثرية من سجلاته، وكان هذا الشاهد من بين المفقودات التي لم يُعرف مصيرها لعقود طويلة.

لغز لم يُحل بعد

تشير روايات العائلة المالكة السابقة للمنزل إلى أن الحجر وصل إلى الولايات المتحدة على الأرجح عبر جندي أميركي خدم في إيطاليا أثناء الحرب العالمية الثانية، قبل أن يستقر لعقود داخل المنزل ثم يُنقل إلى الحديقة باعتباره قطعة فنية عادية.

واليوم، وبعد أكثر من ثمانية عقود على اختفائه من المتحف الإيطالي، عاد هذا الشاهد الروماني إلى دائرة الضوء، ليكشف عن فصل جديد من تاريخ طويل لا تزال بعض تفاصيله مجهولة، في واحدة من أكثر القصص الأثرية إثارة للدهشة خلال السنوات الأخيرة.

مدينة نيو أورليانز الأميركية قبر روماني اكتشاف قبر قديم خبراء الآثار والأنثروبولوجيا كشف اثري اكتشاف أثري استثنائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحدات سكنية

أماكن الطرح الجديد لوزارة الاسكان.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

الإعلامي احمد خليل

«بجامل طوب الأرض».. أحمد خليل يُثير الجدل بعد شكوى أشرف زكي

الإجازة

عقب توجيهات الحكومة بزيادة أيام الإجازة .. تعرّف على موعد عودة الموظفين للعمل

محمد علي خير وتركي ال الشيخ

كيف رد تركي آل الشيخ على وصف «محمد علي خير» له بـ«الصياد»؟

تقديم الصف الأول الابتدائي

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ..بدء التسجيل غداً

دواجن بيضاء

عودة العمل بالمزارع.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

مكان الواقعة

ضبط المتهم بقتل زوجته بقرية أجهور بطوخ

سعر الدولار

تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك اليوم

ترشيحاتنا

استقرار المنظومة المائية

"سويلم" يوجه باستمرار التنسيق بين أجهزة الميكانيكا والري لضمان استقرار المنظومة

عيد حلول الروح القدس على التلاميذ

الروح القدس يحل على الرسل.. الكنيسة تحتفل بأحد أهم أعيادها السيدية

محطات رفع المياه

"سويلم" يتابع حالة محطات رفع المياه وجهود مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال إجازة عيد الأضحى

بالصور

طريقة عمل شاورما الجمبري

طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري

1066 كيسا في يومين.. أهالي الصنافين بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

التبرع بالدم
التبرع بالدم
التبرع بالدم

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط فى تناول الكبدة؟

الكبدة
الكبدة
الكبدة

بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda بـ 90 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda ب 90 ألف جنيه
بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda ب 90 ألف جنيه
بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda ب 90 ألف جنيه

فيديو

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026 | التعليم للطلاب: الإجابة بالقلم الجاف الأزرق فقط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد