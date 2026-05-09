قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاف يوجه صدمة مدوية لـ صن داونز والجيش الملكي بشأن حكام نهائي إفريقيا
حفاوة استقبال كبيرة.. أحمد موسى: الرئيس السيسي اصطحب ماكرون في جولة بشوارع الإسكندرية
القصابين تكشف عن أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى 2026
أحمد موسى يقدم اعتذارا لجمهوره على الهواء.. تعرف على السبب
بلومبرج : أزمة مضيق هرمز تستنزف مخزونات النفط العالمية بوتيرة قياسية
صراع أوروبي على جفارديول.. مانشستر سيتي يتحرك للتجديد وسط اهتمام ريال مدريد وبايرن ميونخ
بنتايج وشيكوبانزا يقودان هجوم الزمالك ضد اتحاد العاصمة
5 آلاف للجنازة مع حزمة مزايا جديدة.. مفاجأة تنتظر أسر المعلم بعد الوفاة| تفاصيل
أسعار ومواصفات تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026 في السوق السعودي
التردد متاح.. قناة مجانية تنقل نهائي الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية
حقيقة وفاة جورج وسوف .. أنباء متداولة تشعل مواقع التواصل | تقرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

نتائج مثيرة.. ماذا اكتشف العلماء داخل مومياوات مصرية عمرها 2300 عام؟

مومياء
مومياء
أحمد أيمن

نجح فريق من العلماء في الكشف عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول مومياوات مصرية يزيد عمرها على 2300 عام، وذلك باستخدام تقنيات تصوير طبي متطورة أتاحت رؤية دقيقة للبنية الداخلية للمومياوات دون الحاجة إلى فك اللفائف أو إتلاف البقايا الأثرية.

ووفق موقع SciTechDaily، تعد هذه الدراسة واحدة من أحدث المحاولات العلمية لفهم حياة المصريين القدماء وأساليب التحنيط التي استخدمت قبل آلاف السنين.

تقنية حديثة للكشف عن المومياوات

اعتمد الباحثون في الدراسة على أجهزة تصوير مقطعي محوسب حديثة مزودة بتقنية «عدّ الفوتونات»، وهي تقنية متقدمة توفر صورًا عالية الدقة مقارنة بالأجهزة التقليدية المستخدمة سابقًا.

وأُجريت عمليات الفحص داخل مركز التصوير الطبي بجامعة سيملويس في المجر، على مومياوات محفوظة في متحف سيملويس لتاريخ الطب التابع للمتحف الوطني المجري.

وأوضح العلماء أن التقنية الجديدة سمحت برصد تفاصيل دقيقة للغاية داخل المومياوات، بما في ذلك الأسنان وعظام الجمجمة والأنسجة المحنطة، فضلًا عن الكشف عن بعض التشوهات وأساليب الحفظ المستخدمة في عملية التحنيط. 

كما أتاحت الصور دراسة البنية الداخلية للمومياوات بصورة لم تكن ممكنة في السابق، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام اكتشافات أثرية وطبية جديدة.

نتائج تحاليل المومياوات المصرية

أسفرت نتائج التحاليل، عن تشخيص مبدئي بأن صاحب المومياء الأولى كان يعاني من هشاشة العظام، غير أن هناك حاجة لمزيد من التحليل لتحديد ما إذا كان ذلك ناتجاً عن الشيخوخة أو مرض. فيما كشفت التشخيصات الأولية للمومياء الثانية أنها تعود لشخص شاب بينما لا يزال العمر الدقيق قيد التحقيق.

في حين أسفرت مجموعة أخرى من البقايا، التي كان يُعتقد سابقاً أنها مجرد حزمة مومياء بسيطة، عن نتائج مُفاجئة. فعند دخولها المجموعة لأول مرة، تم تحديدها على أنها رأس بشري، ولاحقاً ربما على أنها مومياء طائر. بينما بيّن فحص سابق بالأشعة المقطعية أنها في الواقع قدم شخص بالغ.

وبحسب نتائج التحاليل، فإن بعض البقايا التي خضعت للفحص تعود إلى الفترة ما بين عامي 401 و259 قبل الميلاد، أي أن عمرها يتجاوز 2300 عام. 

وكان الباحثون قد حاولوا سابقًا تحديد أعمار هذه المومياوات باستخدام تقنية الكربون المشع «C14»، إلا أن التقنيات القديمة لم توفر نتائج دقيقة بالشكل الكافي، وهو ما تغير مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

وأكدت كريستينا شيفر، أمينة المتحف والمشرفة على المشروع، أن الصور الجديدة قدمت تفاصيل غير مسبوقة مقارنة بجميع الدراسات السابقة التي أجريت على هذه المومياوات، مشيرة إلى أن الباحثين يتوقعون التوصل إلى نتائج علمية مهمة تتعلق بالحالة الصحية للمومياوات وطبيعة حياتها اليومية وطرق التحنيط المستخدمة في ذلك العصر.

مومياء مصرية تحليل مومياء مصرية نتائج تحليل مومياوات مصرية دراسة مومياوات مصرية مومياوات مصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

حالة الطقس

خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد

شوبير

شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك حكاماً أجانب لمباراة سيراميكا

القاضي المتهم بقتل طليقته

قرار عاجل من المحكمة في محاكمة القاضي المتهم بقتل طليقته بالممشى السياحي بـ 6 أكتوبر

المتهم

تفاصيل مرعبة في محاكمة المستشار المتهم بقتل طليقته فى 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

هواوي

هواوي تكتسح سوق الأجهزة اللوحية بـ MatePad Pro Max الجديد.. شاشة عملاقة ومعالج خارق

تيك توك

إدارة ترامب تقترب من تسوية مع "تيك توك" بقيمة 400 مليون دولار

انتل

"إنتل" تتوصل إلى اتفاق مبدئي لتصنيع رقائق لأجهزة "آبل"

بالصور

طريقة عمل تورتة الفروت روج.. حلوى فاخرة بالفراولة

طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج

بإطلالة ناعمة.. فرح شعبان تخطف الأنظار عبر إنستجرام

فؤح شعبان
فؤح شعبان
فؤح شعبان

خبراء يحذرون: فترة الحضانة الطويلة لفيروس هانتا تجعله أكثر انتشارا

كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟

بدل البنزين .. أول محطة شحن سيارات كهربائية للأطفال في الحدائق والغرف

سيارة أطفال
سيارة أطفال
سيارة أطفال

فيديو

الشهيد نقيب محمد أبو غزالة

حكاية بطل.. لأول مرة قصة استشهاد نقيب محمد أبو غزالة| فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

أحمد سعد

بعد الانفصال الثالث عن علياء بسيوني.. محطات الزواج في حياة أحمد سعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد