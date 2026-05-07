قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المخابرات الأمريكية تصدم ترامب: إيران قادرة على الصمود عدة أشهر أمام الحصار
10 حالات يحق للزوجة فيها طلب الطلاق.. محام يعلن مفاجأة بشأن مادة الفسخ
الرئيس السيسي والسلطان هيثم يبحثان في مسقط مستجدات المنطقة ويؤكدان: أمن الدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي
أمين الفتوى: الطواف حول الكعبة يطهر القلب قبل الجسد
بعد التراجع الكبير.. سعر الدولار اليوم الخميس في جميع البنوك
بسبب رفضها إعداد وجبة طعام له.. أخ ينهي حياة شقيقته وقرار من محكمة الجنايات بأسيوط
أحمد الطيب يطالب بلمّ شمل رؤساء الزمالك قبل مواجهتي الكونفدرالية والدوري
تغريم متهم 300 ألف جنيه في اتهامه بالتشهير بالإعلامية نجلاء الراوي
كشف ملابسات فيديو مشاجرة طالبات داخل مدرسة بالدخيلة في الإسكندرية
احتفالات عيد النصر.. روسيا تعلن وقف إطلاق النار مع أوكرانيا من 8 إلى 10 مايو
انطلاق أولي رحلات الجسر الجوي من مطار القاهرة إلي جدة لنقل الحجاج إلي الأراضي المقدسة
بحضور هاني مهنا وهيفاء وهبي.. بدء عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة في أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الشعور بالعجز يزيد الألم المزمن سوءًا.. دراسة تكشف

هل الشعور بالعجز النفسي يتسبب في تفاقم أعراض الألم المزمن ؟
هل الشعور بالعجز النفسي يتسبب في تفاقم أعراض الألم المزمن ؟
آية التيجي

كشفت دراسة حديثة أن الشعور بالعجز النفسي وعدم القدرة على مواجهة الألم قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الألم المزمن وتقليل جودة الحياة بشكل ملحوظ، في اكتشاف جديد يسلط الضوء على العلاقة القوية بين الصحة النفسية والجسدية.

هل الشعور بالعجز النفسي يتسبب في تفاقم أعراض الألم المزمن ؟

وبحسب الدراسة المنشورة في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الأشخاص الذين يشعرون بما يُعرف بـ«الهزيمة النفسية» أو فقدان الهوية الاجتماعية، يعانون من مستويات أعلى من الألم مقارنة بغيرهم، كما يصبحون أكثر ميلًا للعزلة وتقليل النشاط البدني، ما يفاقم المشكلة بشكل مستمر.

واعتمد الباحثون على متابعة 137 شخصًا بالغًا يعانون من آلام مزمنة، حيث تم تقييم مشاعرهم وسلوكياتهم ثلاث مرات يوميًا لمدة أسبوعين.

وأظهرت النتائج أن ارتفاع مشاعر العجز أو الهزيمة النفسية كان يرتبط مباشرة بزيادة الإحساس بالألم، إضافة إلى انخفاض المشاركة الاجتماعية والنشاط الحركي، وهو ما وصفه الباحثون بـ«الحلقة المفرغة» التي تجعل المريض أكثر عرضة للمعاناة النفسية والجسدية معًا.

هل الشعور بالعجز النفسي يتسبب في تفاقم أعراض الألم المزمن ؟

الألم المزمن ليس جسديًا فقط

وأكدت الباحثة الرئيسية، البروفيسورة نيكول تانج من جامعة وارويك، أن الألم المزمن لا يتعلق فقط بالأعراض الجسدية، بل بالطريقة التي يتعامل بها الشخص نفسيًا مع ألمه.

وقالت: «الألم ليس شيئًا يمكن ببساطة إزالته، بل هو واقع يعيشه المريض يوميًا، لكن طريقة تفسير الشخص لألمه قد تضيف طبقة إضافية من المعاناة النفسية».

وأضافت أن التدخلات النفسية المناسبة قد تساعد المرضى على كسر دائرة الأفكار السلبية وتقليل تأثير الألم على حياتهم اليومية.

هل الشعور بالعجز النفسي يتسبب في تفاقم أعراض الألم المزمن ؟

الملايين معرضون للخطر

وتأتي هذه النتائج في وقت تشير فيه الإحصائيات إلى تزايد أعداد المصابين بالألم المزمن، إذ أفادت هيئة الصحة البريطانية بأن نحو 26% من البالغين يعانون نوعًا من الألم المزمن، مع توقعات بارتفاع الأعداد خلال السنوات المقبلة.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تمهد لتطوير أدوات علاجية رقمية تعتمد على تقديم دعم نفسي سريع للمرضى عبر تطبيقات الهواتف الذكية، لمساعدتهم على التحكم في مشاعر الإحباط وتحسين جودة حياتهم.

هل الشعور بالعجز النفسي يتسبب في تفاقم أعراض الألم المزمن ؟

نصائح لتقليل تأثير الألم المزمن نفسيًا

وينصح الخبراء بعدة خطوات قد تساعد في تخفيف التأثير النفسي للألم المزمن، منها:
ـ الحفاظ على النشاط البدني قدر الإمكان.
ـ تجنب العزلة الاجتماعية.
ـ ممارسة تمارين الاسترخاء والتأمل.
ـ طلب الدعم النفسي عند الحاجة.
ـ التركيز على الأنشطة اليومية الصغيرة والإنجازات التدريجية.

الألم المزمن الشعور بالعجز الصحة النفسية علاج الألم المزمن الهزيمة النفسية أسباب الألم المزمن الصحة العقلية دراسة جديدة جامعة وارويك جودة الحياة الاكتئاب والألم المزمن تأثير الحالة النفسية على الألم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

هانتا

رعب سفينة الموت.. بيان عاجل من الصحة الإسرائيلية بشأن ظهور فيروس هانتا

الدعم النقدي

موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

الدعم

الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

خالد الغندور

خالد الغندور يفجّر مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وسيراميكا الحاسمة

المصرية

أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شيرين

إطلالة جديدة لشيرين عبدالوهاب بعد خسارة وزن لافتة تشعل تفاعل الجمهور من جلسة تصوير “تباعًا تباعًا"

العفاسي وفضل شاكر

العفاسي يهنئ فضل شاكر ببراءته في قضية ببيروت

هاني شاكر

حلا شيحة تنعى هاني شاكر: كان مثالًا للفن الراقي ونُبل الأخلاق

بالصور

بحلول عام 2048.. لقاح فيروس الورم الحليمي يقضي على مرض خطير يصيب النساء

لقاح HPV يقضي على سرطان عنق الرحم
لقاح HPV يقضي على سرطان عنق الرحم
لقاح HPV يقضي على سرطان عنق الرحم

بحضور هاني مهنا وهيفاء وهبي.. بدء عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة في أكتوبر

هانى مهنا وهيفاء وهبي
هانى مهنا وهيفاء وهبي
هانى مهنا وهيفاء وهبي

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

عزاء هانى شاكر
عزاء هانى شاكر
عزاء هانى شاكر

الشعور بالعجز يزيد الألم المزمن سوءًا.. دراسة تكشف

هل الشعور بالعجز النفسي يتسبب في تفاقم أعراض الألم المزمن ؟
هل الشعور بالعجز النفسي يتسبب في تفاقم أعراض الألم المزمن ؟
هل الشعور بالعجز النفسي يتسبب في تفاقم أعراض الألم المزمن ؟

فيديو

عزاء هانى شاكر

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

جليس لكلب بـ75 ألف دولار

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد