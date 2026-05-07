الشعور بالعجز يزيد الألم المزمن سوءًا.. دراسة تكشف

كشفت دراسة حديثة أن الشعور بالعجز النفسي وعدم القدرة على مواجهة الألم قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الألم المزمن وتقليل جودة الحياة بشكل ملحوظ، في اكتشاف جديد يسلط الضوء على العلاقة القوية بين الصحة النفسية والجسدية.

هل الشعور بالعجز النفسي يتسبب في تفاقم أعراض الألم المزمن ؟

وبحسب الدراسة المنشورة في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الأشخاص الذين يشعرون بما يُعرف بـ«الهزيمة النفسية» أو فقدان الهوية الاجتماعية، يعانون من مستويات أعلى من الألم مقارنة بغيرهم، كما يصبحون أكثر ميلًا للعزلة وتقليل النشاط البدني، ما يفاقم المشكلة بشكل مستمر.

واعتمد الباحثون على متابعة 137 شخصًا بالغًا يعانون من آلام مزمنة، حيث تم تقييم مشاعرهم وسلوكياتهم ثلاث مرات يوميًا لمدة أسبوعين.

وأظهرت النتائج أن ارتفاع مشاعر العجز أو الهزيمة النفسية كان يرتبط مباشرة بزيادة الإحساس بالألم، إضافة إلى انخفاض المشاركة الاجتماعية والنشاط الحركي، وهو ما وصفه الباحثون بـ«الحلقة المفرغة» التي تجعل المريض أكثر عرضة للمعاناة النفسية والجسدية معًا.

الألم المزمن ليس جسديًا فقط

وأكدت الباحثة الرئيسية، البروفيسورة نيكول تانج من جامعة وارويك، أن الألم المزمن لا يتعلق فقط بالأعراض الجسدية، بل بالطريقة التي يتعامل بها الشخص نفسيًا مع ألمه.

وقالت: «الألم ليس شيئًا يمكن ببساطة إزالته، بل هو واقع يعيشه المريض يوميًا، لكن طريقة تفسير الشخص لألمه قد تضيف طبقة إضافية من المعاناة النفسية».

وأضافت أن التدخلات النفسية المناسبة قد تساعد المرضى على كسر دائرة الأفكار السلبية وتقليل تأثير الألم على حياتهم اليومية.

الملايين معرضون للخطر

وتأتي هذه النتائج في وقت تشير فيه الإحصائيات إلى تزايد أعداد المصابين بالألم المزمن، إذ أفادت هيئة الصحة البريطانية بأن نحو 26% من البالغين يعانون نوعًا من الألم المزمن، مع توقعات بارتفاع الأعداد خلال السنوات المقبلة.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تمهد لتطوير أدوات علاجية رقمية تعتمد على تقديم دعم نفسي سريع للمرضى عبر تطبيقات الهواتف الذكية، لمساعدتهم على التحكم في مشاعر الإحباط وتحسين جودة حياتهم.

نصائح لتقليل تأثير الألم المزمن نفسيًا

وينصح الخبراء بعدة خطوات قد تساعد في تخفيف التأثير النفسي للألم المزمن، منها:

ـ الحفاظ على النشاط البدني قدر الإمكان.

ـ تجنب العزلة الاجتماعية.

ـ ممارسة تمارين الاسترخاء والتأمل.

ـ طلب الدعم النفسي عند الحاجة.

ـ التركيز على الأنشطة اليومية الصغيرة والإنجازات التدريجية.