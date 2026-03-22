إصابة 3 فلسطينيين وإحراق 4 مركبات في هجوم على جالود جنوب شرق نابلس

أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين بالاعتداء بالضرب، وأحرقت أربعة مركبات، ومقر المجلس القروي في هجوم لفرق الإرهاب الاستيطاني اليوم الأحد، على قرية جالود جنوب شرق نابلس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات بالاعتداء بالضرب أحدها لشاب بعد اعتداء بالضرب من قبل الإرهابيين وأصيب بجرح عميق في الرأس، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.



وأوضحت مصادر أمنية ومحلية، ان عددا من المستوطنين الإرهابيين هاجموا القرية، واعتدوا على المواطنين بالضرب، وقاموا بإضرام النيران في مقر المجلس القروي، وأحرقوا أربعة مركبات تعود للمواطنين حامد يعقوب مطير، وفادي حمود، ووصفي سليم الحاج، ثلاثة منها أحرقت بشكل كامل.